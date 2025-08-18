Maliye'de 'robotik' işlem dönemi tam gaz

Hazine ve Maliye Ba­kanlığı, dijital dönü­şüm çalışmaları kap­samında bazı vergisel işlemle­ri insan müdahalesi olmadan tamamen robotik ve yapay zekâ destekli tamamlamaya başladı.

Bakanlıktan edinilen bil­gilere göre, Gelir İdaresi Baş­kanlığı (GİB) tarafından geliş­tirilen dijital uygulamalarla, vergisel işlemler vergi dairesi­ne gitmeden internetin oldu­ğu her yerden ve istenilen za­manda yapılabiliyor.

Bu kapsamda, Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme, di­lekçe verme, bildirimde bulun­ma, beyanname gönderme gibi çok sayıda işlem yürütülüyor. Dijital Vergi Dairesi’ne geçen yıl 362 milyon kez giriş yapıl­dı, 12 milyon dilekçe ve bildi­rim ile 111 milyon beyanna­me elektronik ortamda verildi. Başkanlık, fatura, serbest mes­lek makbuzu, irsaliye ve dekont gibi bir çok belgenin elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan sağladı ve bu kapsamda 2024 yılında 17,8 milyar belge düzenlendi. Defter tutmakla yükümlü 4 milyon mükellefin, bu işlemleri e-Defter ve Defter Beyan Sistemi ile yapıldı.

Bürokratik süreçler azaltılıyor

Başkanlık, vergi daireleri tarafından yapılan işlemleri de elektronik ortama taşıyor. Vergi dairelerindeki tahak­kuk, tahsilat, haciz, tebligat ve yazışma gibi tüm işlemlerin, elektronik uygulamalar üze­rinden yapılması sağlanarak, birçok bürokratik süreç orta­dan kaldırıldı.

Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve yılda 100 mil­yondan fazla kağıt belgeye te­kabül eden ödeme emri, ih­barname, düzeltme fişi, haciz varakası gibi belgeler de elekt­ronik ortama taşınacak. Bu kapsamda, ilk olarak ödeme emirlerinin e-belge olarak dü­zenlenmesi sağlanırken, ihbar­nameler de bu yıl içinde e-belge haline getirilecek.

Ayrıca, vergi mükellefleri ta­rafından Dijital Vergi Dairesi üzerinden talep edilen “mükel­lefiyet durum yazısı” ile vadesi geçmiş borcu olmayanların ta­lep ettiği borç durum yazıları­nın, sistem tarafından otoma­tik cevaplandırılması sağlandı.

Yeni otomasyon çalışması

Kesilen cezalara karşı Ver­gi Usul Kanunu kapsamında talep edilen ancak süresinde ödeme yapılmaması nedeniy­le kullanılamayacak duruma gelen indirim talepleri için ek tahakkuk verilmesi işlemi ile mükelleflere tebliğ edilen ih­barnamelerden hukuken ke­sinleşenler için düzenlenme­si gereken tahakkuk fişleri de personel kullanılmadan tama­men otomatik düzenleniyor.

Başkanlık, bu çalışmaları ile­riye götürecek yeni bir çalışma daha başlattı. Buna göre, ver­gi dairelerinde gerçekleştirilen bazı işlemler, personel yerine yapay zeka ya da robotik süreç otomasyonundan yararlanıla­rak tamamlanacak. Vergi dai­resi müdürünün onayı gereken belgeler, Vergi Usul Kanunu’n­da yer alan hükümler uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı tara­fından imzalanacak.

Bu kapsamda ilk olarak, mü­kellefler tarafından pişman­lıkla verilen ancak 15 gün için­de ödenmemesi nedeniyle pişmanlık hükümlerinden ya­rarlanılması imkanı kalmayan beyannamelere yönelik düzen­lenmesi gereken düzeltme fişi ile vergi-ceza ihbarnameleri­nin, robotik süreç otomasyonu aracılığıyla baştan sona insan müdahalesi olmadan düzen­lenmesi sağlandı.

Bu çalışma sayesinde, vergi dairelerindeki personel tara­fından manuel yapılan işlem­ler, sistem tarafından düzenli kontrol edilerek otomatik so­nuçlandırılıyor.

Böylece, işlemlerin hızla ta­mamlanması, kamu gelirle­rine ilişkin tahsil süreçlerin hızlanması ve insan unsurun­dan kaynaklı ortaya çıkabile­cek hataların önlenmesi gibi avantajlar elde edildi.

“Benzer çalışmalara devam edilecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi'nin, vergi dairelerinde yapılan benzer işlem ve süreçleri analiz ederek, bunların da otomatik yapılabilmesine ilişkin çalışmalara devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Başkanlığımız, mükellefler tarafından vergi uygula-malarına ilişkin tereddüt edilen konular için talep edilen izahatların (özelge) yapay zekâ teknolojilerinden faydalanılarak, hızlı ve doğru şekilde cevaplandırılması konusunda da çalışma yürütüyor. Tüm bu çalışmalarla, mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı, bürokratik süreçlerden kaynaklı gecikmelerin ortadan kaldırılmasını ve sınırlı sayıdaki insan kaynağının doğru ve verimli süreçlerde kullanılabilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.”