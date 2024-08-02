Markette 13 ürünün fiyatı arttı, 24'ü düştü

TZOB Başkanı Şemsi Bayrak­tar, yazılı açıklamasında, temmuzda üreticiyle market arasında oluşan fiyat farklarına ve kuru soğan, domates ve kuru kayısı­da yaşanan sorunlarla üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendir­melerde bulundu. Üretici ve market arasındaki fiyat farkını değerlendi­ren Bayraktar, “Temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 420,5 ile havuçta görül­dü.

Havuçtaki fiyat farkını yüzde 333,9 ile limon, yüzde 328,6 ile elma, yüzde 313,9 ile kuru incir takip etti. Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide yu­murta olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise hem markette hem de üreti­cide karpuz oldu” dedi.

Markette fiyatı en çok azalan karpuz oldu

Bayraktar, temmuzda markette 37 ürünün 13’ünde fiyat artışı, 24’ünde fiyat azalışı olduğuna işaret ederek, “Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 36,2 ile limon oldu. Limon­daki fiyat artışını yüzde 32,9 ile el­ma, yüzde 13,9 ile yumurta, yüzde 12, 6 ile maydanoz takip etti. Mar­kette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,4 ile karpuz oldu. Karpuz­daki fiyat düşüşünü yüzde 27,8 ile patates, yüzde 25,5 ile Antep fıstığı, yüzde 21,2 ile kabak izledi” ifadele­rini kullandı.

Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 48,4 ile karpuzda görüldüğünü belirterek, en çok fiyat artışının ise yüzde 25,5 ile yumurta­da görüldüğünün altını çizdi.

Aşırı sıcakların tarım ürünlerin­de hasara ve verimde kayıplara ne­den olduğuna işaret eden Bayraktar, yeşil soğan, marul, yeşil fasulye ve maydanozda yaşanan fiyat artışının arzdaki azalmadan kaynaklandığını ifade etti.

Domateste arz artışı fiyatları düşürüyor

Bayraktar, rekolte yüksekliği, hız­lı hasadın arzda artışa neden olması dolayısıyla kuru soğan fiyatının düş­tüğüne dikkati çekti. Domateste de arz artışının fiyatları düşürdüğünü belirten Bayraktar, fiyatların düş­mesinin bir diğer sebebinin de üre­ticilerin salça fabrikalarıyla yaşadığı sıkıntılar olduğunu vurguladı. Bay­raktar, kayısıda da fiyatların düştü­ğüne işaret ederek, Toprak Mahsul­leri Ofisi’nin devreye girerek alım yapması ve piyasada dengeyi sağla­ması gerektiğini bildirdi.