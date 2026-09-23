Marmaris tekstil ve takıda marka çıkartıp geliri artıracak
Marmaris’te turizm sezonunu uzatmaya ve ticareti canlandırmaya ağırlık vereceklerini söyleyen Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İdris Akgül, turizm gelirlerini yukarı taşımak istediklerini açıkladı. Akgül, Marmaris'e özgü tekstil ve takı markaları da çıkartmak istediklerini belirterek "Ticarette her hücreyi uyandıracağız" dedi.
Hamide HANGÜL
Bacasız sanayi turizmin gözde destinasyonlarından Marmaris, ticarete de odaklanacak. Yılda 2 milyon turist ağırlayan sahil ilçesinde turizm sezonunu uzatmaya ve ticareti canlandırmaya ağırlık vereceklerini söyleyen Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İdris Akgül, döviz gelirlerini artırmak istediklerini belirterek, “Marmaris için şu anda 25 proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.
Bu yıl 18 Ekim’de gerçekleşecek Marmaris Ticaret Odası’ndaki seçimlerde başkan adayı olan İdris Akgül, turizmi çeşitlendirmek için farklı spor etkinlikleri de planladıklarını açıkladı. Akgül, “12 kilometrelik sahil şeridinde kısa ve yarı maratonlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Yelkenli ve bisiklet yarışları da düzenlemek istiyoruz. Ciddi tenis kortlarımız var, turnuvaları buraya çekebiliriz. Marmaris’e her anlamda bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz” dedi.
Marmaris’in kendine özgü markalar çıkarmasını istediklerini dile getiren Akgül, planladıkları çalışmanın detayını şöyle açıkladı: “Butik işletmelerimiz var, ancak bunların özgün olması lazım. Marmaris’in kendi şapkasını, tişörtünü, kendi tekstil ürünleri olmalı. Buraya gelen turistin de Marmaris şapkası, ürünleri almalı. Yine kolyeden küpeye kadar, özgün takı markaları çıkartmak için de çalışacağız. Tüm bu çalışmalarla hem müşteri profilini, ham marka değerimizi yükseltmeye odaklanacağız.”
“İşler yüzde 15-20 oranında düştü”
Marmaris ekonomisinin ağırlıklı turizme dayandığını, konaklamadan inşaata kadar hemen her sektörün turizmden beslendiğine işaret eden Akgül, ancak gerek maliyet artışları, gerekse küresel ve jeopolitik risklerin sektörü etkilediğine işaret ederek, “Şu anda işler yaklaşık yüzde 15-20 arasında düştü.
Biz bu gidişatı durdurmak için otelcileri, denizcileri, taksicileri, kuaförleri hepsini bir master plan etrafında hareket edersek, bu gidişatı durdurup, hatta artıya da geçebiliriz. O nedenle ticari aktiviteye ağırlık vereceğiz. Turizmi 12 aya çıkartamayız ancak, sezonu 9 aya uzatabiliriz. Hedefimiz 2-2,5 yıl içerisinde tüm bu projeleri hayata geçirmek” diye konuştu. Akgül, başkan seçilmesi halinde hedeflerinin döviz gelirlerini yüzde 30 artırmak olduğunu söyledi.
Son 3-4 yıldır yeni otel yatırımı yapılmıyor
Bir yanda maliyetler yükselirken, diğer tarafta airbnb gibi kısa süreli kiralamaların cazip hali geldiğini söyleyen Akgül, yeni tesis yatırımlarını gelmediğine vurgu yaptı. Akgül, şöyle devam etti: “Marmaris’te şu anda sisteme kayıtlı 650 otel bulunuyor. Ancak son 3-4 yıldır hiç yeni otel açılmıyor. Hatta apartların çoğu yıkılıp daireye dönüşüyor. Konaklama tesisleri giderek azalıyor. Kimse yeni otel açmıyor. Yeni restoranlar da açılmamaya başladı” dedi.
Bulaşıkçı, garson bulmakta sıkıntı yaşıyoruz
Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu belirten Akgül, yabancı dilin yanı sıra, garson, komi, kat çalışanı, bulaşıkçı gibi ara eleman bulmakta sıkıntı yaşandığını söyledi. Konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin iyi olduğunu, rakip bir destinasyonda benzer bir hizmetin aynı hızda alınamadığını vurgulayan Akgül, “Hizmet kalitemizi aşırı şekilde turiste hissettirmeliyiz. İlk karşılamadan itibaren. O neden tüm sektörlerdeki iş yerlerinde çalışanlara yerinde eğitimler vereceğiz” dedi.
Fiyat artışı enflasyonun altında
Marmaris’te dolulukların yüzde 80-90 seviyesine olduğunu, ancak giderlerin yükseldiği ortamda dolulukları artırmak için fiyatların enflasyonun altında kaldığını belirten Akgül, “Fiyatlar yüzde 40 artarken, bizim maliyetimiz yüzde 50 arttı. Daha düşük fiyatlara da oda satılıyor” dedi. Her şey dahile de değinen Akgül, uzak mesafedeki büyük oteller için bu sistemin mantıklı olduğunu, ancak şehrin göbeğindeki tesislerin için doğru olmadığını belirterek, “Çünkü şehir dışında ihtiyaç ve sosyal alanlara erişim zor olabilir. Şehir merkezinde ise marketten bakkala kadar her şeye erişim daha kolay" dedi.