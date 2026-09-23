Marmaris tekstil ve takıda marka çıkartıp geliri artıracak

Hamide HANGÜL

Bacasız sanayi turizmin gözde destinasyonların­dan Marmaris, ticarete de odaklanacak. Yılda 2 milyon turist ağırlayan sahil ilçesinde turizm sezonunu uzatmaya ve ticareti canlandırmaya ağırlık vereceklerini söyleyen Marma­ris Ticaret Odası Yönetim Ku­rulu Üyesi İdris Akgül, döviz ge­lirlerini artırmak istediklerini belirterek, “Marmaris için şu anda 25 proje üzerinde çalışı­yoruz” dedi.

Bu yıl 18 Ekim’de gerçekleşecek Marmaris Tica­ret Odası’ndaki seçimlerde baş­kan adayı olan İdris Akgül, tu­rizmi çeşitlendirmek için farklı spor etkinlikleri de planladık­larını açıkladı. Akgül, “12 kilo­metrelik sahil şeridinde kısa ve yarı maratonlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Yelkenli ve bisik­let yarışları da düzenlemek is­tiyoruz. Ciddi tenis kortlarımız var, turnuvaları buraya çekebi­liriz. Marmaris’e her anlamda bir cazibe merkezi haline ge­tirmeliyiz” dedi.

Marmaris’in kendine özgü markalar çıkar­masını istediklerini dile geti­ren Akgül, planladıkları çalış­manın detayını şöyle açıkladı: “Butik işletmelerimiz var, an­cak bunların özgün olması la­zım. Marmaris’in kendi şap­kasını, tişörtünü, kendi tekstil ürünleri olmalı. Buraya gelen turistin de Marmaris şapkası, ürünleri almalı. Yine kolyeden küpeye kadar, özgün takı mar­kaları çıkartmak için de çalışa­cağız. Tüm bu çalışmalarla hem müşteri profilini, ham marka değerimizi yükseltmeye odak­lanacağız.”

“İşler yüzde 15-20 oranında düştü”

Marmaris ekonomisinin ağırlıklı turizme dayandığını, konaklamadan inşaata kadar hemen her sektörün turizm­den beslendiğine işaret eden Akgül, ancak gerek maliyet ar­tışları, gerekse küresel ve jeo­politik risklerin sektörü etki­lediğine işaret ederek, “Şu an­da işler yaklaşık yüzde 15-20 arasında düştü.

Biz bu gidişatı durdurmak için otelcileri, de­nizcileri, taksicileri, kuaförleri hepsini bir master plan etrafın­da hareket edersek, bu gidişatı durdurup, hatta artıya da geçe­biliriz. O nedenle ticari aktivi­teye ağırlık vereceğiz. Turizmi 12 aya çıkartamayız ancak, se­zonu 9 aya uzatabiliriz. Hedefi­miz 2-2,5 yıl içerisinde tüm bu projeleri hayata geçirmek” diye konuştu. Akgül, başkan seçil­mesi halinde hedeflerinin dö­viz gelirlerini yüzde 30 artır­mak olduğunu söyledi.

Son 3-4 yıldır yeni otel yatırımı yapılmıyor

Bir yanda maliyetler yük­selirken, diğer tarafta airbnb gibi kısa süreli kiralamaların cazip hali geldiğini söyleyen Akgül, yeni tesis yatırımlarını gelmediğine vurgu yaptı. Ak­gül, şöyle devam etti: “Marma­ris’te şu anda sisteme kayıtlı 650 otel bulunuyor. Ancak son 3-4 yıldır hiç yeni otel açılmı­yor. Hatta apartların çoğu yıkı­lıp daireye dönüşüyor. Konak­lama tesisleri giderek azalıyor. Kimse yeni otel açmıyor. Ye­ni restoranlar da açılmamaya başladı” dedi.

Bulaşıkçı, garson bulmakta sıkıntı yaşıyoruz

Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu belirten Akgül, yabancı dilin yanı sıra, garson, komi, kat çalışanı, bulaşıkçı gibi ara eleman bulmakta sıkıntı yaşandığını söyledi. Konaklama tesislerinde hizmet kalitesinin iyi olduğunu, rakip bir destinasyonda benzer bir hizmetin aynı hızda alınamadığını vurgulayan Akgül, “Hizmet kalitemizi aşırı şekilde turiste hissettirmeliyiz. İlk karşılamadan itibaren. O neden tüm sektörlerdeki iş yerlerinde çalışanlara yerinde eğitimler vereceğiz” dedi.

Fiyat artışı enflasyonun altında

Marmaris’te dolulukların yüzde 80-90 seviyesine olduğunu, ancak giderlerin yükseldiği ortamda dolulukları artırmak için fiyatların enflasyonun altında kaldığını belirten Akgül, “Fiyatlar yüzde 40 artarken, bizim maliyetimiz yüzde 50 arttı. Daha düşük fiyatlara da oda satılıyor” dedi. Her şey dahile de değinen Akgül, uzak mesafedeki büyük oteller için bu sistemin mantıklı olduğunu, ancak şehrin göbeğindeki tesislerin için doğru olmadığını belirterek, “Çünkü şehir dışında ihtiyaç ve sosyal alanlara erişim zor olabilir. Şehir merkezinde ise marketten bakkala kadar her şeye erişim daha kolay" dedi.