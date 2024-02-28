Memiş Kütükcü: Dijital dönüşüm sürecine hızla adapte olmalıyız

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Sanayide Dönüşüm Buluşmaları etkinliği Organize sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Akbank ve Vodafone Business ana sponsorluğunda, Impacta partnerliğinde ve Netoloji Yazılım platin sponsorluğunda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında OSB’lerde dijital dönüşüm ve dijital teknolojilerle büyüme, sürdürülebilir finansman, iş akış yönetiminde verimlilik ve no-code çözümler oturumları yapıldı.

“Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinin dijital dönüşümüne katkı vermek üzere çıktığımız yolda, Vodafone bize yoldaşlık ediyor” diye konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı ve Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü, “Bugün dijital dönüşümden sürdürülebilir finansmana, tüm işletmelerimiz için en kritik konulardan biri olan verimlilikten, zaman ve maliyet yönetiminde kodsuz çözümlere kadar pek çok konuda yeni bilgiler alacağız” dedi.

“Dijital ve yeşil dönüşüm geleceğin sanayi politikasıdır”

Konuşmasında dijitalleşmenin önemine değinen Memiş Kütükcü, “Ben de sizler gibi bir sanayiciyim ve kendi işletmemde de, dijitalleşme başta olmak üzere müşteri ilişkileri yönetimine, lojistiğe, tedarik süreçlerine kadar her alanda çok ciddi bir dönüşümün içerisinden geçiyoruz.

Dolayısıyla, bu dönüşüm süreci tüm işletmelerimiz için artık kaçınılmaz. Bu sürece ne kadar hızlı adapte olabilirsek, o kadar rekabetçi oluruz” diye konuştu. Memiş Kütükcü sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün Türkiye’de sayıları 401’e ulaşan organize sanayi bölgelerimizde 67 bin fabrikamız üretim yapıyor.

Edirne’den Kars’a bu 67 bin fabrikamızın her birinde, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm faaliyetlerini kapsayan ikiz dönüşüm sürecini adım adım başlatmamız ve yönetmemiz lazım. Konya Organize Sanayi Bölgemiz de, bu anlamda gerçekten son derece önemli. Zira 740 fabrikanın üretim yaptığı Konya Organize Sanayi Bölgemiz, 31 milyon metrekare ile Türkiye’nin ikinci büyük organize sanayi bölgesi.

Bölgemizde makineden otomotive, savunma sanayinden gıdaya değin 40 farklı sektörde üretim yapıyoruz. Bu firmalarımızın pek çoğu, kendi sektöründe öncü firmalar. Dolayısıyla dijitalleşme konusunda atacağımız her adım, şehirlerimizin sektörel rekabetçiliğini korumak için de son derece kritik öneme sahip. Çünkü dijitalleşme iş süreçlerini değiştiriyor, üretim ve istihdamı etkiliyor.”

“Dijital dönüşüm de, yeşil dönüşüm de geleceğin sanayi politikasıdır” diye konuşan Kütükcü, “Biliyorsunuz, yeşil dönüşüm de geldi kapımıza dayandı. İşletmelerimizin karbon emisyonlarını düşürmek gibi zorunluluk ortaya çıktı.

Eğer bu sürece intibak edemezsek; ya çok yüksek karbon vergileri ile karşı karşıya kalacağız, ya da en büyük pazarımız Avrupa’daki ticaretimiz zarar görecek. Tüm işletmelerimize dijital ve yeşil dönüşüme hızlı bir şekilde hazırlanmalı çağrısında bulunmak istiyorum. Biz Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, bu büyük dönüşümde her zaman sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürerek, OSB’lerimizi Türk sanayisinin dönüşümünde öncü yapacağız. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar pek çok proje hayata geçirdik” dedi.

“OSBÜK Bulut Projesi’ni hayata geçirdik”

Düzenlediğimiz eğitimler, katıldığımız fuar ve zirvelerle sanayicilerimizin farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz açıklamasında bulunan Kütükcü, “Türkiye’deki tüm OSB sanayicilerimizin verilerini depolayabileceği ve 7 gün 24 saat ulaşarak proseslerini yönetebilecekleri yüzde 100 yerli ve milli OSBÜK Bulut Projesi’ni hayata geçirdik.

Kurduğumuz OSBÜK Enerji İzleme Sistemi ile OSB’lerimizin enerji tüketimlerini anlık takip ederek, devletimizin yatırım politikalarına katkıda bulunur hale geldik. Vodafone ile “Bu Atıklar Kod Yazıyor” Projesini hayata geçirdik. Burada topladığımız elektronik atıklarla okullarımıza kodlama sınıfları kazandırarak, yine dijital dönüşümü gerçekleştirecek çocuklarımıza önemli bir dokunuş yapıyoruz.

Öte yandan yine Vodafone ile OSB’lerde Dijital Dönüşüm Programı’nı hayata geçirdik. Yetiştirdiğimiz 1.000 Dijital Elçi sayısını, bu yıl 2.000’e çıkarıyoruz. Bu eğitim programı ile organize sanayi bölgelerimizin, sanayicilerimizin dijitalleşme yetkinlikleri çok daha üst seviyelere çıkacak. OSB camiamızın hem yeşil dönüşümünü, hem dijital dönüşümünü birlikte sağlayacağız” dedi.

“Teknoloji kullanımı rekabet için çok önemli”

Akbank olarak dijital dönüşüme önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, “Dijital dönüşümde paydaşlarımıza daha kolay hizmet sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin kalkınmasında organize sanayi bölgeleri üretimden, ihracata, istihdama kadar birçok konuda çok önemli” dedi.