Mercedes-Benz tüm hisselerini sattı, Nissan borsada sert düştü!

Japon otomotiv devi Nissan'ın hisseleri şirketin ikinci büyük hissedarı Mercedes-Benz'in şirketteki yüzde 3,8'lik hissesinin tamamını satmasının ardından yüzde 6,3 düştü.

Hisseler, gün ortasında 341 yen seviyesine gerileyerek temmuz başından bu yana en sert günlük düşüşünü gördü.

Financial Times'a konuşan bir kaynağa göre Alman otomobil üreticisinin emeklilik fonu pazartesi günü yaklaşık 323 milyon dolar değerinde hisse sattı ve bu durum, Nissan'ın toparlanma planını hayata geçirmek için verdiği mücadelede baskıyı artırdı.

Pazartesi günü yapılan hisse satışı, Nisan ayında Nissan CEO'su olarak göreve gelen Ivan Espinosa'nın şirketi yeniden yapılandırması planı kapsamında 20 bin kişiyi işten çıkararak, fabrikaları kapatarak ve mülkleri satarak 3,4 milyar dolar maliyet düşürmesinin ardından gerçekleşti.

Nissan, haziran ayında sona eren üç aylık dönemde 535 milyon dolar zarar bildirmişti.

Mercedes'ten hisse satışına ilişkin açıklama

Mercedes-Benz cephesinden yapılan açıklamada, Nissan’daki hisselerin 2016’da emeklilik fonu varlıklarına devredildiği, bu nedenle stratejik bir değer taşımadığı belirtildi.

Mercedes, satışın portföyün sadeleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.