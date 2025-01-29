Mersin rekabetçi bir turizm stratejisi bekliyor

Müjde DEMİR

Ancak şehir, altyapı ve trafik yoğunluğu gibi zorluklarla karşı karşıya. Mersin’in kültürel ve doğal değerlerinden yararlanarak, sürdürülebilir ve özgün bir turizm stratejisi oluşturulması gerektiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanlık Başdanışmanı Numan Olcar, Mersin’in, doğa turizmi ve kültürel mirası ile Antalya ve Alanya gibi destinasyonlardan farklılaşabileceğini söyledi.

Olcar, şehrin özellikle gastronomi, doğa turizmi, kültürel miras ve sürdürülebilir turizm gibi niş alanlara odaklanarak farklılaşabileceğine dikkat çekerek "Mersin, ekoturizm ve doğa turizmini destekleyen projelerle doğa severlere hitap edebilir. Aynı şekilde antik kentler ve tarihi kalıntılar, kültür turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Ayrıca, inanç turizmi açısından da önemli değerlerimiz mevcut" dedi.

Altyapı sorunları çözülmeli, sürdürülebilir projeler hayata geçirilmeli

Mersin, hızlı bir şekilde gelişen bir şehir olmasına rağmen altyapı konusunda önemli zorluklar yaşıyor. Su ve atık yönetimi, trafik yoğunluğu ve ulaşım ağlarının yeterliliği gibi sorunların giderilmesi için modern altyapı projelerinin hızla devreye sokulması gerektiğine vurgu yapan Olcar, "Şehir içi ulaşımı rahatlatacak yeni yollar, köprüler ve otopark projeleri ile yaşam kalitesi artırılabilir. Bunun yanı sıra, deniz yolu taşımacılığının da turizm açısından daha verimli kullanılması gerekebilir" diye ekledi.

Mersin’de yerel halkın turizm sektörüne katılımı, hem ekonomik fayda sağlamak hem de turistlere daha samimi ve özgün bir deneyim sunmak adına büyük önem taşıyor. Olcar, "Yerel halkın turizmle ilgili eğitimler alması, çevre bilinci ve sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratılması gerekiyor. Bu sayede hem halk turizmden daha fazla fayda sağlayacak hem de şehre olan ilgi artacaktır" dedi.

Mersin için marka kimliği oluşturulmalı

Mersin’in turizmdeki potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirmek için bir marka kimliği oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Olcar, Mersin’in geçmişteki başarılı projelerinin devam ettirilmesinin önemini de vurgulayarak "Özellikle RIS Projesi gibi başarılı girişimlerin sürekliliği sağlanmalı. Her yönetim değişikliğinde sıfırdan başlamak, kente büyük zarar vermekte ve turizmde istikrarlı büyümenin önünde bir engel oluşturuyor" dedi.

Uzun vadeli planlamalar ve güçlü işbirlikleri yapılmalı

Mersin’in uzun vadeli etkili bir turizm stratejisi oluşturabilmesi için, sadece geçici çözümler yerine kalıcı, kurumsal hafıza oluşturan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Olcar, "Yerel yönetimler, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği ile uzun vadeli stratejik planlar hazırlanarak, şehre katma değer sağlayacak projeler geliştirilmelidir. Bu tür bir yaklaşım, Mersin’in ulusal ve uluslararası alanda marka değerini artırır ve yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlamasına olanak tanır" diye konuştu.