MESİAD: Sanayicilerin yatırım iştahında zayıflama görüyoruz

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Sanayicilerden gelen geri bildi­rimlerin üretim iştahında zayıfla­maya, yatırımların ertelenmesine ve özellikle KOBİ’lerde nakit akışı sorunlarının arttığına işaret etti­ğini belirten Gündoğdu, birçok iş­letmenin üretim yapamadığı için değil, finansmana erişemediği ve­ya yüksek maliyetli kredi kullan­mak zorunda kaldığı için sıkıntı yaşadığını ifade etti.

KOBİ'ler sermayelerini yenilemekte zorlanıyor

Son iki yılda uygulanan ekono­mi programı kapsamında iç ta­lepteki daralma, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve yükselen fi­nansman maliyetlerinin üretim, istihdam ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Gündoğdu, özellikle KOBİ’lerin işletme sermayelerini yenile­mekte zorlandığını, ihracatçı fir­maların ise uluslararası pazar­larda rekabet gücünü korumakta güçlük çektiğini söyledi. Mersin gibi ihracat, lojistik, tarım ve sa­nayi açısından güçlü kentlerde bu tablonun daha belirgin hissedil­diğini dile getirdi.

Merkez Bankası’nın enflasyon­daki gerilemeye ilişkin değerlen­dirmeleri ve faiz indirimi beklen­tilerinin ardından bankacılık sek­törünün de yeni döneme uyum sağlaması gerektiğini belirten Gündoğdu, tüm bankaların kredi faiz politikalarını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Kamu bankalarının üretim odaklı, daha düşük maliyetli kredi mekanizmalarını devreye alma­sının finansmana erişimi kolay­laştıracağını ifade eden Gündoğ­du, bunun özel bankalar açısından da rekabeti artırarak kredi mali­yetlerinin düşmesine katkı sağla­yacağını söyledi. Uygun maliyet­li finansmanın yatırım iştahını artıracağını, üretim ve istihdamı destekleyeceğini vurgulayan Gün­doğdu, “Faizlerin yüksek kalması­nın maliyetini yalnızca işletmeler değil, ülke ekonomisi de ödüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli finansman modeli önerisi

MESİAD’ın beklentilerini de sıralayan Gündoğdu, üretim ve yatırım odaklı kredi faizlerinin düşürülmesi, reel sektör için uzun vadeli ve öngörülebilir fi­nansman modellerinin oluş­turulması, KOBİ’lerin işletme sermayesine erişimini kolay­laştıracak yeni kredi paketleri­nin hayata geçirilmesi ile ihra­catçı ve üretici firmalara yönelik Eximbank ve yatırım kredileri­nin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.