MESİAD: Sanayicilerin yatırım iştahında zayıflama görüyoruz
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı hedefini iş dünyası olarak desteklediklerini, ancak yüksek finansman maliyetlerinin reel sektörün üretim kapasitesini zorladığını söyledi.
Sanayicilerden gelen geri bildirimlerin üretim iştahında zayıflamaya, yatırımların ertelenmesine ve özellikle KOBİ’lerde nakit akışı sorunlarının arttığına işaret ettiğini belirten Gündoğdu, birçok işletmenin üretim yapamadığı için değil, finansmana erişemediği veya yüksek maliyetli kredi kullanmak zorunda kaldığı için sıkıntı yaşadığını ifade etti.
KOBİ'ler sermayelerini yenilemekte zorlanıyor
Son iki yılda uygulanan ekonomi programı kapsamında iç talepteki daralma, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve yükselen finansman maliyetlerinin üretim, istihdam ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Gündoğdu, özellikle KOBİ’lerin işletme sermayelerini yenilemekte zorlandığını, ihracatçı firmaların ise uluslararası pazarlarda rekabet gücünü korumakta güçlük çektiğini söyledi. Mersin gibi ihracat, lojistik, tarım ve sanayi açısından güçlü kentlerde bu tablonun daha belirgin hissedildiğini dile getirdi.
Merkez Bankası’nın enflasyondaki gerilemeye ilişkin değerlendirmeleri ve faiz indirimi beklentilerinin ardından bankacılık sektörünün de yeni döneme uyum sağlaması gerektiğini belirten Gündoğdu, tüm bankaların kredi faiz politikalarını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.
Kamu bankalarının üretim odaklı, daha düşük maliyetli kredi mekanizmalarını devreye almasının finansmana erişimi kolaylaştıracağını ifade eden Gündoğdu, bunun özel bankalar açısından da rekabeti artırarak kredi maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacağını söyledi. Uygun maliyetli finansmanın yatırım iştahını artıracağını, üretim ve istihdamı destekleyeceğini vurgulayan Gündoğdu, “Faizlerin yüksek kalmasının maliyetini yalnızca işletmeler değil, ülke ekonomisi de ödüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Uzun vadeli finansman modeli önerisi
MESİAD’ın beklentilerini de sıralayan Gündoğdu, üretim ve yatırım odaklı kredi faizlerinin düşürülmesi, reel sektör için uzun vadeli ve öngörülebilir finansman modellerinin oluşturulması, KOBİ’lerin işletme sermayesine erişimini kolaylaştıracak yeni kredi paketlerinin hayata geçirilmesi ile ihracatçı ve üretici firmalara yönelik Eximbank ve yatırım kredilerinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.