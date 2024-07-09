Mobilya sektörü ihracat için ‘rekabetçi kur’ talep ediyor

Akde­niz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise haziran ayında yüzde 25’lik azalışla 54 milyon 618 bin dolarlık ihracata ulaştı. Yılın ilk yarısında Türkiye ge­neli sektör ihracatı yüzde 4,5 azalışla 3 milyar 797 milyon 793 bin dolar olurken, AKA­MİB ise bu dönemde yüzde 0,6 azalış ile 421 milyon 582 bin dolar ihracat geliri elde etti.

Irak zirvedeki yerini korudu

Sektörün haziran ayında Türkiye genelinden yaptığı ih­racatta en başarılı ilk beş pa­zarı Irak, İngiltere, ABD, İran ve Almanya oldu. AKAMİ­B’in haziran ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Romanya, Almanya, Fransa ve ABD takip etti. Ha­ziran ayı ihracatındaki düşü­şün temel nedeninin 9 günlük Kurban Bayramı tatili olduğu­nu söyleyen AKAMİB Başka­nı Onur Kılıçer, diğer yandan artan maliyetler ve enflasyon karşısında kurun uzun süre­dir aynı pozisyonda kalması­nın fiyat rekabetçiliğini zor­laştırdığını belirtti.

Geçen yıla göre miktar bazında sipariş­lerin arttığını ifade eden Kılı­çer, şöyle devam etti: “Aldığı­mız siparişler memnun edici fakat bunu değere dönüştür­mek için rekabetçi fiyatlar su­nacak pozisyon avantajımızın olması gerekiyor. İhracatçı fir­malarımız çok uzun zamandır rakip ülkelerle rekabet edebil­mek için ciddi fedakârlıklar gösteriyor. Yılın ikinci yarı­sından daha umutluyuz, umu­yoruz ki ekonomi yönetimimiz de ihracatçılar için gerekli des­tek mekanizmalarını devreye alırlar. İhracatçıların destek­lendiği ortamda daha fazla dö­viz geliri elde ederek yatırıma, istihdama ve enflasyonla karşı mücadeleye ciddi katkı suna­biliriz.”