Mobilya sektörü ihracat için ‘rekabetçi kur’ talep ediyor
Türkiye, haziran ayında Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle yüzde 10,6 düşüşle 18,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu aydaki çalışma günü sayısından olumsuz etkilenen Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı da yüzde 17,7 azalışla 546 milyon 297 bin dolar oldu.
Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise haziran ayında yüzde 25’lik azalışla 54 milyon 618 bin dolarlık ihracata ulaştı. Yılın ilk yarısında Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 4,5 azalışla 3 milyar 797 milyon 793 bin dolar olurken, AKAMİB ise bu dönemde yüzde 0,6 azalış ile 421 milyon 582 bin dolar ihracat geliri elde etti.
Irak zirvedeki yerini korudu
Sektörün haziran ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı ilk beş pazarı Irak, İngiltere, ABD, İran ve Almanya oldu. AKAMİB’in haziran ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Romanya, Almanya, Fransa ve ABD takip etti. Haziran ayı ihracatındaki düşüşün temel nedeninin 9 günlük Kurban Bayramı tatili olduğunu söyleyen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, diğer yandan artan maliyetler ve enflasyon karşısında kurun uzun süredir aynı pozisyonda kalmasının fiyat rekabetçiliğini zorlaştırdığını belirtti.
Geçen yıla göre miktar bazında siparişlerin arttığını ifade eden Kılıçer, şöyle devam etti: “Aldığımız siparişler memnun edici fakat bunu değere dönüştürmek için rekabetçi fiyatlar sunacak pozisyon avantajımızın olması gerekiyor. İhracatçı firmalarımız çok uzun zamandır rakip ülkelerle rekabet edebilmek için ciddi fedakârlıklar gösteriyor. Yılın ikinci yarısından daha umutluyuz, umuyoruz ki ekonomi yönetimimiz de ihracatçılar için gerekli destek mekanizmalarını devreye alırlar. İhracatçıların desteklendiği ortamda daha fazla döviz geliri elde ederek yatırıma, istihdama ve enflasyonla karşı mücadeleye ciddi katkı sunabiliriz.”