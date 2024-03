Mobilyada talep Türkiye’ye döndü

Takip Et

Şubat ayından ihracatta yükselişe geçen mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, hem değer bazında hem de miktar bazında çift haneleri yakaladı.

Yıl genelinde bir önceki yıla göre daha iyi ihracat gelirine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Ülkemizin yıla rekorlarla başlaması sevindirici, sektörümüzün de bu rekora ortak olması bizleri ayrıca mutlu etti. Artan siparişler ihracatımız açısından çok kıymetli. Ancak bu siparişleri değer noktasında da artırmamız gerekiyor.

Sektör olarak ‘Made in Türkiye’ algısını dünyada oturtmaya gayret ediyoruz” dedi. Türkiye ihracatta yeni yıla iyi başlarken, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü de büyüme ivmesine eşlik etti. Türkiye’nin şubat ayı ihracatı yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olurken, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı da aynı oranda artarak yüzde 13,6 artışla 654 milyon 057 bin dolar oldu.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise (AKAMİB) şubat ayı ihracatında sektör genelinin çok üzerinde rekor bir büyüme ile yüzde 42,3 artış kaydederek 77 milyon 254 bin dolara ulaştı. Yılın ilk iki ayında sektör geneli ihracat yüzde 4,8 artışla 1 milyar 256 milyon 348 bin dolar olurken, AKAMİB ise bu dönemde yüzde 22,4 artış ile 148 milyon 515 bin dolar ihracat geliri elde etti.

Irak’ta rekor artış, ABD ve Fas’ta istikrarlı büyüme

Sektörün şubat ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 89,9 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı sırasıyla; İsrail, Birleşik Krallık, ABD ve Almanya izledi.

İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar yüzde 70 ile Irak’a, yüzde 64,1 ile ABD’ye, yüzde 61,9 ile Fas’a yapılan ihracatta kaydedildi. AKAMİB’in şubat ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 21 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya, Fransa, Fas ve İsrail takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 133,9 ile Irak’a, yüzde 116,2 ile Fas’a yapılan ihracatta görüldü.

Siparişlerde dikkat çekici artış

Şubat ayına ilişkin değerlendirmede bulunan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Sektör genelinde uzun süre devam eden olumsuz tabloyu şubat ayı ile birlikte tersine çevirmeyi başardık.

Bu yıl, geçen yıla göre daha iyi ihracat gelirine ulaşacağımızı söylemiştik. Nitekim geçen ay yapılan ve çok başarılı geçen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın da sektör ihracatımıza katkısını yıl içinde göreceğiz. Şubat ayındaki ihracat artışımız değer bazında Türkiye geneli ihracat ile aynı seviyede gerçekleşti.

Ülkemizin yıla rekorlarla başlaması sevindirici, sektörümüzün de bu rekora ortak olması bizleri ayrıca mutlu etti” dedi. Miktar bazında sektör genelinin yüzde 26’lık artış kaydetmesinin siparişlerin tekrar Türkiye’ye doğru döndüğünü gösterdiğini ifade eden Kılıçer, şunları söyledi: “Artan siparişler ihracatımız açısından çok kıymetli. Ancak bu siparişleri değer noktasında da artırmamız gerekiyor. Artan maliyetlere karşın enflasyona paralel gitmeyen kur, müşterilere fiyat verme noktasında firmalarımızı olumsuz etkiliyor.

Kalite, tasarım ve inovasyonun ön plana çıktığı ve her geçen gün geliştiği sektörümüzde rakiplerimizle fiyat noktasında rekabet edebilmeliyiz. İhracatçılara bu konuda özel bir teşvik uygulanabilir. Ancak her koşulda markalaşmayı da sağlamamız gerekiyor. Sektör olarak bunun için çalışıyor, ‘Made in Türkiye’ algısını tüm dünyada oturtmaya gayret ediyoruz.”