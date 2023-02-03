Modanisa satışı Whatsapp’a taşıdı

Kullanıcılar, Modanisa’nın beş dilde hizmet sunan Whatsapp numarasıyla konuşma başlattıklarında sanki Modanisa uygulamasındaymış gibi üyelik oluşturarak giriş yapıp, uygulamadaki kategorilerden seçili ürünleri listeleyebiliyor ve alışveriş yapabiliyor.

Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel biri müşteri hizmetlerine, diğeri e-ticarete odaklanan iki chatbot ile hizmet verdiklerini belirtirken, şu an tüm müşteri etkileşimlerinin yüzde 50’sinden fazlasını Whatsapp üzerinden gerçekleştirdiklerini söyledi.