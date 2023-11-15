MTOSB 4. Bölgede 26 yatırımcı tahsis belgesini aldı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) 4. Bölge Tahsis töreninde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli tarafından 26 yatırımcıya tahsis belgeleri verildi. Düzenlenen törende konuşan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 67.5 hektar üzerine kurulu 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde 41 sanayi parselinin yer alacağını ve bölgede 6 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

4. Bölge Organize Sanayi Bölgesi’nin 18 Şubat 2019 tarihinde bölgenin hemen bitişiğine kurulacak olan cezaevi alanının Adalet Bakanlığı tarafından iptal edilmesi ile çalışmalara başladıklarını aktaran MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “67.5 hektarlık alanı sanayi alanına çevirdiğimizde 41 hektar yani 415 dönüm sanayi parseli yarattık.

Kendi içimizdeki sanayicilerden kiracı olan ve ihracatta büyük başarı elde etmiş olan sanayicilerimize burayı tahsis etmek için komisyon oluşturduk. Çalışma kriterlerimiz, parsellerin kiraya verilmemesi, gerçek yatırımcının yatırım yapması ve fiyat analizi yapılması. Bu konuda komisyon ile hassasiyet ile çalıştık. Ülkemiz ve Mersin için büyük bir kazanım oldu” dedi.

4. Bölgede sanayiciler 1 yıl sonra faaliyete başlayacak

4. Bölgede 100 dönümlük bir yer eksikliği olması sebebiyle yatırımcılardan 2-3 aylık süre verilmesini istediklerini belirten Tekli, “12 parseli satın alamadık. Genelde uzlaşma ile çözebiliyorduk.

Bölgedeki insanları mağdur etmemek adına birçoğu ile makul fiyatlarda anlaşma yaptık. Fakat çok yüksek rakamlar ile karşımıza çıkan kişilerle de mahkeme yolu ile uzatmaya gittik. Bu süreçten sonra iş makinalarımız sahaya girecek” dedi. 4. Bölge için altyapı ihalesine gittiklerini ve şehir planlarının kısa sürede geleceğine değinen Tekli, “Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 yıl gibi kısa sürede sanayicilerimiz faaliyete başlayacak. Bölgede 6 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

5. Bölgenin de mayıs ayında toplantısını gerçekleştirdik. 5. Bölge içinde yaklaşık 260 hektarlık bölgeyi 2 yıla kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. MTOSB olarak yalnızca Mersin’de yatırımı değil hem çevreyi hem yaşamı en iyi sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Arazilerin imara açılması arzı artıracaktır”

Organize sanayi bölgelerinin en büyük sorununun yeni arazi yerleri açmak olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Arazi maliyetlerini ne kadar düşük seviyede tutarsak o kadar çok yatırımcı yeni fabrikalar kurarak yeni istihdam alanları açar.

Sadece OSB’ler için değil birçok sektörel bazda kümeleşme konusunda talep olduğundan arazi sorunu yaşıyoruz” dedi. Arazi konusunda özellikle Mersin’in uzun süredir beklediği 1/5000’lik planların merkez için artık sona gelindiğini söyleyen Seçer, “Mezitli, Yenişehir ve Torosların önemli bir kısmı ile Akdeniz bölgesindeki 1. Etap 5000’likleri tamamladık. İlçe belediyesinin 1/1000’lık planları yapıldıktan sonra depolama, sanayi ve lojistik alanları çok sayıda araziye kavuşabilecek.

Bu arazilerin imara açılması doğal olarak hem arzı arttıracak hem de fiyatlarda bir denge oluşturacaktır” diye konuştu. Mersin’in içme suyunun yüzde 85’inin Berdan Havzası’ndan sağlandığını ve oradan terfi istasyonları vasıtasıyla alındığını söyleyen Seçer, Berdan Barajı’nda yüzde 100 kapasite ile çalışan hatların yüksek maliyetlerine dikkat çekerek Pamukluk Barajı’nın devreye gireceğini belirtti. Kuraklıktan dolayı OSB’lerde zaman zaman su kısıtlamasına gittiklerini ifade eden Seçer, “Pamukluk Barajı Berdan Havzası’ndan çok daha yüksek su tutma kapasitesine sahip bir barajdır. Mersin’in içme suyunu artık Pamukluk Barajı’ndan karşılayacağız. Barajın isale hattını Devlet Su İşleri (DSİ), 80 milyon TL yatırım maliyetiyle kurulacak arıtma tesisini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi yapacaktır.

Bu yatırımın 40 milyon TL’sinin finansmanını hibe şeklinde sağladık. Bu çalışmalar sonucunda Mersin merkeze ve merkez dışındaki yerleşim yerlerine dahi Pamukluk Barajı’ndan cazibe ile su sağlama fırsatı olacaktır. Böylece maliyetlerimiz düşeceği için Mersin halkı suyu daha ucuz fiyatlarda kullanacak ve artık Mersin’in uzun yıllardır süren sorunu ortadan kalkmış olacaktır” dedi.

“4. etabı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz”

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 1993 yılında başlayan bir gelişim yolculuğu olduğunu söyleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan konuşmasında, “Bu gelişim yolculuğu içerisinde 4. etabı Mersinimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sanayi, ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde lokomotif sektörlerden biridir.

Sanayileşirken düzenli yapılaşmayı, çevreyi korumayı, bilimi ve teknolojiyi etkili şekilde kullanmayı, altyapı ve üst yapı hizmetlerinden müştereken yararlanma süreciyle orada bir fayda üretmeyi ayrıca sanayileşirken kümeleşmeyi de dikkate alarak profesyonel anlamda bir yapılanmayı gözetmek gerekiyor” diye konuştu.

OSB’nin bir yandan yeni yerler ve yeni parseller oluşturma gayreti içerisinde olurken, bir yandan da yaşam alanına dönüşmesiyle ilgili de adımlar atıldığını ifade eden Pehlivan, “1993 yılında 380 hektar alan ve 30 girişimciyle çıkılan yolculukta artık 823 hektar alanla birlikte 312 parsele yükseliyoruz. MTSOB olarak inovasyon ve teknolojiye yatırım yapılmasını teşvik etmek ve firmaların dijital ve teknolojik kapasitesinin artırılmasına yönelik de adımlar atıldı. Toros Üniversitesine bağlı yüksekokullar ile bu alanda çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.