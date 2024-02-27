My Tech Enerji, Mersin Üniversitesi’ne GES kuruyor

Müjde DEMİR

Şubat ayında sözleşmesini yaptıkları ve 21 Mayıs’ta teslim edecekleri ‘GES Projesi’ hakkında bilgi veren My Tech Enerji Genel Müdürü Mehmet Yürekdelen, “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin girişindeki otoparkta, çelikten konstrüksiyon ( carport ) sistemi yapılarak üstü panel ile kaplanacak ve buradan elektrik üretilecek. Startına başladığımız projede yaklaşık 5 bin 550 adet panel ve 60 adet invertör kullanacağız.

Totalde 1,5 milyon dolar yatırımla gerçekleştireceğimiz GES projesi, yılda 14 milyon Türk Lirası karşılığında üniversiteye tasarruf sağlayacaktır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yılda yaklaşık 10 milyon kW saat elektrik tüketiminin yüzde 40’ı bu projeden sağlanacak. İleriki süreçte KABEV ‘Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi’ projesi kapsamında TURYAPI İnşaat ve EPHE Enerji konsorsiyumu ile Karadeniz bölgesindeki üniversitelerde de projelerimize devam edeceğiz” dedi.

“Yeni projelerle yüzde 400 büyüyeceğiz”

Yürekdelen ayrıca, yüksek güneşli gün sayısına sahip olan Mersin’de Akdeniz bölgesindeki yapılan yatırımların kendisini amorti etme hızının Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’ye nazaran 1.5 kat daha hızlı gerçekleştiğini ve yasal düzenlemeler ile birlikte GES taleplerinin arttığını söyledi. Mersin dışında Hatay, Osmaniye ve İskenderun’da aktif GES Projelerine başladıklarını, Adapazarı ve Sakarya’da da projelerini hayata geçireceklerine değinen Yürekdelen, “Kaliteden, iş sağlığı ve iş güvenliğinden ödün vermeden geçen yıl yakalamış olduğumuz ivmeyi devam ettirmeyi ve geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 400 büyümeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 20 kişilik olan personel sayımızda da artırarak yaklaşık 50’ye çıkaracağız” diye konuştu.

“Destekler sayesinde GES talepleri arttı”

KOSGEB’in 1 yıl ödemesiz, 2 yıl faizsiz geri ödemeli kredi destekleri ve diğer Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve IPARD yüzde 50-60’lara varan hibe destekleri sayesinde GES talebinin arttığını belirten Yürekdelen, “Bir yandan kurumlar tarafından firmalara verilen bu denli destekler varken, maalesef enerji satan firmalar tarafından altyapı yetersizliği sebebiyle kapasite verilmiyor. Tüm şartlar yerine getirilmeyince GES projelerine başlanılamıyor. Hem bizlerin hem de firma sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için bu soruna çözüm getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GES’lere panel temizliği hizmeti de veriyor

İş ortaklarından aldıkları yüksek talepler nedeniyle grup şirketleri iştirakinde GES’lere düzenli olarak temizlik hizmeti sunacak yeni bir grup şirket kurduklarını da aktaran Mehmet Yürekdelen, “GES’lerde üretim verimliliğini artırmak adına panellerin temizliği çok önemli. Uygulama yaptığımız işletmelerin sanayi kuruluşları olması nedeniyle kirlenme fazla oluyor. Bunun sonucunda da %20-25’lere varan verim kaybı oluşuyor. Bu doğrultuda yazın ayda 2 defa, kışın ise ayda 1 defa yıkamayla firmalara hizmet vermeye başladık.