Odin Safety, yeni ürünlerle büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor

Yüksekte çalışma alanında on beş yıllık deneyim ve uzmanlığı ile Odin Safety, yerli üretim gücü ve ekibi ile müşterilerine montaj, periyodik bakım ve yüksekte çalışma eğitim hizmetleri veriyor.

Şirketin çalışmaları demir-çelik, savunma sanayii, endüstriyel işletmeler, itfaiye, arama-kurtarma, güneş enerji panel kurulumu, enerji, akaryakıt, inşaat, telekomünikasyon başta olmak üzere birçok sektörü kapsıyor. Ayrıca Odin Safety, tüm kurum ve kuruluşlara çatı, pencere, cephe, köprü, vinç üzeri, makine üzeri, araç üzeri gibi uygulama alanlarına yönelik yatay yaşam hattı, dikey yaşam hattı, ankrajlar gibi düşüş durdurma sistemleri ile anahtar teslim hizmet veriyor.

Odin Safety Proje Müdürü Kübra Sarımsak, yüksekte çalışma sistemleri yatay yaşam hattı, dikey yaşam hattı ve noktal ankraj üreticisi olarak, İnsan yaşamına doğrudan dokunduğunu her an hatırlamak ve hatırlatmak adına şirket mottosunun “Hatta bağlan, hayata bağlan” olarak belirlendiğini söyledi. Kübra Sarımsak, bu düşünce ile Odin Safety’nin yaşam hattı sistemleri başta olmak üzere sunduğu tüm ürünlerin sertifikasyonunda uluslararası akredite kurumlar ile çalıştığını söyledi.

“Depremde insan gücümüzü yardımlaşmaya ayırdık”

Odin Safety olarak tüm zorluklara rağmen 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kübra Sarımsak, şöyle konuştu: “Felaketler yaşadığımız zor bir yılı geride bıraktık. Özellikle deprem bölgesindeki endüstriyel kuruluşları başta olmak üzere birçok proje askıya alındı.

Deprem sonrasında insan gücümüzü yardımlaşmaya ayırdığımız bir iki aylık sürecimiz oldu. Ailesine destek olmak için şehir değiştiren çalışanlarımız, yakınlarını kaybedenlerimiz oldu. Değişime hızlı adapte olduk ve süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik. Zorluklara rağmen ticari olarak baktığımızda yüzde 30’a yakın bir büyüme yakaladık.”

“Yüksekte güvenle çalışma kültürü oluşturmaya çalışıyoruz’’

Odin Safety’nin 2024 yılı hedefleri arasında satış hacminde yüzde 30 ve ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 15 büyümek bulunduğunu kaydeden Kübra Sarımsak, “Yeni ürünümüz OD-Forza’nın pazarda penetrasyonunu sağlamak ve yine diğer yıllar gibi kazasız bir yıl geçirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şirket içinde ve müşterilerimize yüksekte çalışma eğitimleri vererek, sempozyum ve seminerler ile de eğitim vererek tüm çalışanları bilinçlendirmek ve yüksekte güvenle çalışma kültürü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kanada pazarına giriş yapacağız”

Yeni ürünler ile 2024 yılında bu büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Kübra Sarımsak, şunları ekledi: “İhracattaki payımızı arttırmak için hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. İhracat satışları ciromuzun yüzde 20’sini oluşturuyor. 2024 yılı için bu payın yüzde 35 civarında olmasını hedefliyoruz.

Her geçen yıl ihracatı artırmak ve farklı pazarlarda olmak için ekibimizi büyütüyor ve anlaşmalar yapıyoruz.” Ortadoğu, Balkan, Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Kübra Sarımsak, “Ağırlıklı Romanya, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile çalışıyoruz. Bu yıl Kanada’da şirket kuruyoruz ve Kanada pazarına giriş yapacağız” bilgisini paylaştı.

“Her yıl bir yeni ürün hedefimiz var”

Çalışma alanları İSG olduğu için tüm sektörlerde var olduklarını söyleyen Odin Safety Proje Müdürü Kübra Sarımsak, “Demir-çelik, otomotiv, kimya, gıda gibi birçok sektörde yüksekte çalışma gerektiren çatılarda, makine üzerlerinde, vinç yürüme yollarında, vinç üzerlerinde, araç üstünde alanlarda yaşam hatlarımız yapılıyor. Son iki yıldır temiz enerji yatırımları ile birlikte Güneş Enerji Sistemleri (GES) yatırımı yapan tüm endüstriyel kuruluşlarda düşme riskinin çok olduğu çatılarda yatay yaşam hattı sistemlerimiz talep görüyor” dedi.