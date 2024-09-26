‘Okul Öncesi Müzede’ ile çocuklar sanatla büyüyor

Hayati ARIGAN

Programı, fiziksel ve zihinsel gelişim bakımından en hızlı değişim dönemlerinden biri olan erken çocukluk dönemine odaklanıyor.

Sanat yapıtlarından ilhamla programı hazırladıklarını belirten İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, “Program çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklerken paylaşma, yardımlaşma, iletişim ve uyum duygularını sanatla güçlendiriyor. Merak eden, araştıran, fikirlerini doğru ifade eden, paylaşan, vicdan ve hoşgörü sahibi olan çocukların yetişmesine katkıda bulunuyor” dedi.

“Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir sanatçı”

Programın çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Panço Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kuzu, “2-6 yaş arasındaki miniklerimizin merakı ve ilgisini sanata yönlendirmek, hayal güçlerini beslemek ve yaratıcılıklarını desteklemek istiyoruz. Sanat, çocukların dünyayı anlama ve ifade etme biçimini zenginleştiren en güçlü araçlardan biri. Panço olarak, her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir sanatçı olduğuna inanıyoruz. Belki de onların bu potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin çok değerli sanatçılarının kariyerlerindeki ilk adımlarına vesile oluyoruz” diye konuştu.