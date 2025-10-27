Onarıcı pamukla yeni ‘denim koleksiyonu’

Hamide HANGÜL

Topraktan gardıroba sür­dürülebilir modanın önemi giderek artarken, Trendyolmilla, 2022’den bu yana sürdürülebilir hammaddelerle hazırladığı Trendyol Care kolek­siyonunu rejeneratif pamukla genişletti.

Geri dönüştürülmüş elyaflar, çevre dostu kumaşlar ve doğa odaklı üretimle dikkat çeken marka, şimdi de Türkiye e-ticaret moda sektöründe reje­neratif pamuktan üretilen denim koleksiyonunu tüketicilerle bu­luşturdu. Denim kumaş üretici­si Bossa iş birliğiyle geliştirilen proje, Adana’daki Işık Çiftliği’n­de yapılan pamuk hasadı eşliğin­de tanıtıldı.

“Günde 1 milyon kişi ziyaret ediyor”

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, uygulamanın gün­de bir milyon kişi tarafından zi­yaret edildiğini söyledi. Trend­yol Care koleksiyonunda reje­neratif pamukla üretilen yeni tasarımların, Trendyolmilla’nın doğaya olan duyarlılığını gös­terdiğine işaret eden Tuna, ye­ni koleksiyonda kadınlara özgü denim modellerinin yer aldığı­nı açıklayarak, “Bu yeni bir ko­leksiyon. Doğa dostu tarım yön­temleriyle elde edilen, kimyasal kullanımını minimuma indiren bu özel pamuklar, gardıroplar­da stil ile sürdürülebilirliği bu­luşturacak” dedi. Tuna, bir soru üzerine, fiyatı aynı tuttuklarını söyledi.

“Uluslararası pazarlarda da büyüyoruz”

Sürdürülebilir hammadde­lerle üretilen ürünlerin sayısını katlayarak artırdıkları Trendyol Care koleksiyonunun, 2022’den 2025’e kadar sekiz kat büyüdü­ğüne işaret eden Tuna, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “2022’de 74 bin, 2023’te 160 bin ve 2024’te 520 bin adet sürdürülebilir ürü­nü müşterilerimizle buluştur­duk. Bu yıl 520 bin adetin üzerine çıkacağız. Bu büyümeyi sadece Türkiye’de değil, uluslararası pa­zarlarda da sürdürüyoruz.”

“Enerjiden yüzde 60 tasarruf sağlıyoruz”

Rejeneratif tarım sabır gerekti­ren bir süreç olsa da sonuçlarının memnun edici olduğunu belir­ten Pamuk Üreticisi Nihan Işık, “Toprağımızın organik madde oranı arttı ve uzun vadede daha verimli hale geldiğini gördük. Bu yöntemle yüzde 60 enerji tasar­rufu sağlıyoruz. Çukurova’mızda yetişen pamuklar giysilere dönü­şerek, bugün Avrupa’daki ve Kör­fez ülkelerindeki insanlara ulaşı­yor. Kendi ellerimizle ürettiğimiz ürünlerin Trendyolmilla aracı­lığıyla dünyanın dört bir yanına gitmesi, emeğimizin ne kadar de­ğerli olduğunu bir kez daha bize hissettirdi” diye konuştu.

Rejeneratif tarımın sadece bir hammadde üretim tekniği değil; toprağı, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği yeniden canlandırarak gezegenimizin dengesini onaran bir üretim modeli olduğunun al­tını çizen Bossa İş Geliştirme Direktörü Besim Özek, şunları söyledi: “Sektörde uzun yıllar­dır edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle, sürdürülebilir üre­time olan bağlılığımızı bu pro­jeyle bir kez daha gösteriyoruz.

Trendyolmilla ile iş birliğimiz, sektörümüzde bir dönüm nok­tası niteliğinde. Bu dönüşümün, Adana ve çevresindeki diğer üre­ticilere de ilham vermesini umu­yoruz. Trendyolmilla ile birlikte bu işin parçası olmak bizim için çok değerli.”

25 ülkeye ihracat yapıyor çocuk ve ev tekstili sırada

Trendyol Care koleksiyonunun ihraç pazarlarında da yer aldığına vurgu yapan Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, “Orta ve Doğu Avrupa’dan Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada, 25 ülkede müşterilerle buluşuyor. Ayrıca 20’den fazla global platform üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor” dedi. Tuna, çocuk ve ev tekstili gibi farklı kategorilerde de çeşitlendirme planladıklarını belirterek, “2026 Mart olarak hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.