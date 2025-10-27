Onarıcı pamukla yeni ‘denim koleksiyonu’
Trendyolmilla, Bossa ve yerel üreticilerle iş birliği yaparak rejeneratif tarımla yetişen pamukları denim tasarımına dönüştürdü. Trendyol Care’da yer alan yeni koleksiyon, iç piyasada satışa sunulurken, ihraç pazarlarında da yerini alacak.
Hamide HANGÜL
Topraktan gardıroba sürdürülebilir modanın önemi giderek artarken, Trendyolmilla, 2022’den bu yana sürdürülebilir hammaddelerle hazırladığı Trendyol Care koleksiyonunu rejeneratif pamukla genişletti.
Geri dönüştürülmüş elyaflar, çevre dostu kumaşlar ve doğa odaklı üretimle dikkat çeken marka, şimdi de Türkiye e-ticaret moda sektöründe rejeneratif pamuktan üretilen denim koleksiyonunu tüketicilerle buluşturdu. Denim kumaş üreticisi Bossa iş birliğiyle geliştirilen proje, Adana’daki Işık Çiftliği’nde yapılan pamuk hasadı eşliğinde tanıtıldı.
“Günde 1 milyon kişi ziyaret ediyor”
Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, uygulamanın günde bir milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Trendyol Care koleksiyonunda rejeneratif pamukla üretilen yeni tasarımların, Trendyolmilla’nın doğaya olan duyarlılığını gösterdiğine işaret eden Tuna, yeni koleksiyonda kadınlara özgü denim modellerinin yer aldığını açıklayarak, “Bu yeni bir koleksiyon. Doğa dostu tarım yöntemleriyle elde edilen, kimyasal kullanımını minimuma indiren bu özel pamuklar, gardıroplarda stil ile sürdürülebilirliği buluşturacak” dedi. Tuna, bir soru üzerine, fiyatı aynı tuttuklarını söyledi.
“Uluslararası pazarlarda da büyüyoruz”
Sürdürülebilir hammaddelerle üretilen ürünlerin sayısını katlayarak artırdıkları Trendyol Care koleksiyonunun, 2022’den 2025’e kadar sekiz kat büyüdüğüne işaret eden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü: “2022’de 74 bin, 2023’te 160 bin ve 2024’te 520 bin adet sürdürülebilir ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Bu yıl 520 bin adetin üzerine çıkacağız. Bu büyümeyi sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da sürdürüyoruz.”
“Enerjiden yüzde 60 tasarruf sağlıyoruz”
Rejeneratif tarım sabır gerektiren bir süreç olsa da sonuçlarının memnun edici olduğunu belirten Pamuk Üreticisi Nihan Işık, “Toprağımızın organik madde oranı arttı ve uzun vadede daha verimli hale geldiğini gördük. Bu yöntemle yüzde 60 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Çukurova’mızda yetişen pamuklar giysilere dönüşerek, bugün Avrupa’daki ve Körfez ülkelerindeki insanlara ulaşıyor. Kendi ellerimizle ürettiğimiz ürünlerin Trendyolmilla aracılığıyla dünyanın dört bir yanına gitmesi, emeğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha bize hissettirdi” diye konuştu.
Rejeneratif tarımın sadece bir hammadde üretim tekniği değil; toprağı, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği yeniden canlandırarak gezegenimizin dengesini onaran bir üretim modeli olduğunun altını çizen Bossa İş Geliştirme Direktörü Besim Özek, şunları söyledi: “Sektörde uzun yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle, sürdürülebilir üretime olan bağlılığımızı bu projeyle bir kez daha gösteriyoruz.
Trendyolmilla ile iş birliğimiz, sektörümüzde bir dönüm noktası niteliğinde. Bu dönüşümün, Adana ve çevresindeki diğer üreticilere de ilham vermesini umuyoruz. Trendyolmilla ile birlikte bu işin parçası olmak bizim için çok değerli.”
25 ülkeye ihracat yapıyor çocuk ve ev tekstili sırada
Trendyol Care koleksiyonunun ihraç pazarlarında da yer aldığına vurgu yapan Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, “Orta ve Doğu Avrupa’dan Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada, 25 ülkede müşterilerle buluşuyor. Ayrıca 20’den fazla global platform üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor” dedi. Tuna, çocuk ve ev tekstili gibi farklı kategorilerde de çeşitlendirme planladıklarını belirterek, “2026 Mart olarak hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.