Kapasiteyi tam kullanama­yan yerli üreticiler yeni destekler bekliyor. Üretim düşüyor. İthal aracın payı da hızla artıyor. Oto­motiv Sanayii Derneği (OSD) ve­rilerine göre, yılın beşinci ayında ithal otomobilin payı yüzde 71,6 seviyesine ulaştı. İlk 5 ayda bu or­talama hemen hemen yüzde 70 seviyesinde. 2016’dan beri yüzde 70’in altında seyreden ithal oto­mobil pazarı 9 yıl sonra yeniden 2016-2017 seviyesine geldi.

Hafif ticaride ithalatın kaderini Doblo belirledi

Ocak-Mayıs 2025 dönemin­de ithal otomobillerin pazar pa­yı yüzde 70’e yaklaştı. Bu dönem­de geçen yılın aynı aylarına göre toplam otomobil satışları yüzde 5, ithal otomobil satışları yüzde 5 ve yerli otomobil satışları yüz­de 5 oranlarında arttı. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde hafif ti­cari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 80 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 2, yerli hafif ticari araç yüzde 39 azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 17 oranında art­tı. İthal araçta en büyük kırılım 2022 ve sonrasında gerçekleşti. Hafif ticari araçta 2022’de yüzde 41,1 olan ithalatın payı Fiat Dob­lo üretiminin bitmesiyle birlikte zirveye doğru gazladı. 2023’te bu oran yüzde 53,8 olurken, 2024’te yüzde 73’e merdiven dayadı. Son ay ithal hafif ticari araçta yüzde 82 seviyesi aşıldı.

Üretim hız kesti

OSD verilerine göre, ilk 5 ay­da toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 598 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 gerileyerek 375 bin 183 adet olarak gerçek­leşti. Traktör üretimiyle birlik­te toplam üretim yüzde 3 azala­rak 612 bin 238 adet oldu. Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yı­lın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda yüzde 7 artış gösterdi. Ağır ticari araç grubu ise aynı dönemde yüzde 19 geriledi.

Ocak-Mayıs dönemin­de otomotiv sanayisinin kapasi­te kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + ha­fif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 53, otobüs-mi­dibüs grubunda yüzde 62 ve trak­törde yüzde 44 seviyesinde kal­dı. Bu dönemde otomotiv ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın ay­nı dönemine yüzde 5 artarak 440 bin 221 adet olarak gerçekleşti.

Yerli araç payı yüzde 30’un altında

2025’in ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 506 bin 592 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 5 oranında artarak 394 bin 327 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 4, ağır ticari araç pazarında yüzde 13, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 2 geriledi. 2025’in ilk beş ayında iç pazardaki yerli araç payı otomobilde yüzde 31, hafif ticari araçta yüzde 20, ağır ticari araçlarda yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti.