317 milyon Euro’luk yatırım: Yeni Toyota C-HR Sakarya’da üretilecek

Yeni Toyota C-HR, şirketin karbon nötr taahhüdünü yansıtırken yoğun rekabetin yaşandığı ve Avrupa’nın en büyük pazarı olan C-SUV segmentine farklı elektrifikasyon seçenekleri sunacak. Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR, Toyota’nın 2030’daki 100% elektrikli modeller hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentinde Toyota’nın yeni dizayn anlayışını da en çarpıcı şekilde yansıtacak. Bu proje ile Toyota Yeni Global Platform (TNGA2) üzerinde 5. Nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip yeni C-HR, dünyada ilk olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de üretilecek.

Elektrifikasyon dönüşümünde stratejik bir adım

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki üretim tesislerinde şarj edilebilir hibrit otomobil üretmenin yanı sıra batarya üretim hattı da kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışan ek olarak istihdam edilecek.

Toyota Avrupa organizasyonunda bir ilk olan ve Toyota’nın elektrifikasyon dönüşümünde kritik rol oynayacak olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye batarya üretim hattı, bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücü ve know-how ile diğer Toyota fabrikalarının elektrifikasyon dönüşümüne destek vererek, Toyota Avrupa’nın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir katkı sağlayacak.

Yeni model ile ilgili olarak, üretim hattının ihtiyaca uygun modernizasyonu ve modifikasyonu ile üretim çeşitliliği ve esnekliği sağlanarak, Toyota Avrupa operasyonunun sürdürülebilirliği anlamında da stratejik bir adım atılmış olacak. Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon Euro’luk yatırım ile şirketin toplam yatırım tutarı da 2,3 milyar Euro’ya ulaşacak.

Çevre dostu fabrika

Dünyaya ve insana saygı anlayışı doğrultusunda üretim faaliyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevreye duyarlı yöntem ve teknolojilerle sektördeki gelişmelere öncülük etmeye devam edecek. Proje ile birlikte kurulacak olan çevre dostu yeni teknoloji boya tesisi ile, Toyota Avrupa’nın 2030 nötr karbon hedeflerine bir adım daha yaklaşılmış olacak.

“Sakarya fabrikası artık küresel bir aktör”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yüksek kaliteli otomobil üretim tecrübesinin ve ileri mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olan bu projede üzerimize düşen görevleri, büyük bir özveri ile, planladığımız çerçevede hayata geçireceğiz. Bu proje Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli gelişme, güçlü üretim kabiliyetimizle farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretme anlamında yüklendiğimiz sorumluluklar açısından bize duyulan güvenin yeni bir göstergesidir. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları ve tedarikçileri adına bu güzel haberi paylaşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hep beraber tüm enerjimizle çalışarak, Sakarya’ya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin ikinci nesil C-HR’ı üretecek olmasından ve şarj edilebilir hibrit üretimiyle Avrupa’da bir ilki gerçekleştirecek olmasından gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Toyota Otomotiv Sanayi çalışanlarının göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmalarıyla bundan önce olduğu gibi yeni C-HR da büyük bir başarı elde edecektir. Yanı sıra Avrupa’da ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota Avrupa’nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik bir dönüm noktasıdır.



Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2022 yılında ürettiği 220 bin aracın 185 binini 150’den fazla ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bugüne kadar 3 milyon adetten fazla üretim ve ortalama %85 oranında ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçısı konumundaki şirketin üretim ve ihracat operasyonları Sakarya’daki tesislerinde 5500 çalışanı ile haftanın 6 günü 3 vardiya devam ediyor.