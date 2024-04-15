Alfa Romeo Milano'nun fiyatı Türkiye'de ne kadar olacak?

Alfa Romeo, Milano adını verdiği yeni SUV ile küçük otomobil pazarına dönüyor.

İtalyan Alfa Romeo'nun hem ilk elektrikli hem de en ulaşılabilir modeli olan B-SUV sınıfındaki Milano, Türkiye'de mayıs ayında ön siparişe, eylül ayında ise teslimata başlayacak.

156 beygir gücündeki elektrikli versiyonu Avrupa'da 40 bin Euro'dan başlayacak.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin tahminine göre; bu versiyon Türkiye'de yüzde 10'luk ÖTV diliminde olacağından bugünkü kurla yaklaşık 1.6 milyon TL civarı olur.

Özpeynirci'nin X (Twitter) hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

* Ama Alfa Romeo Türkiye yetkilileri, marka imajına bağlı daha dolu paket getireceği için fiyatı 1.8 milyon TL'nin üzerinde olur.

* 2 milyon TL'nin altı bu model için iyi fiyat ama eğer dolu versiyon olursa geçme ihtimali yüksek.

* Hibrit versiyonu da gelecek ama yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alacağı için fiyatı yüksek olur.

ALFA ROMEO MILANO PERFORMANS

Alfa Romeo Milano elektrikli araçlar (EV) 54kWh (50.8kWh kullanılabilir) kapasite ve 100kW'a kadar yeniden doldurma ile olağan Stellantis pil ve şarj yapılandırmasını paylaşacak, ancak iki motor seçeneği olacak. Milano Elettrica tipik 156 hp motor kurulumuna sahip, iddia edilen 410 kilometre menzile kadar izin veriyor ve muhtemelen dokuz saniye civarında bir 0-100 km/sa süresi sunuyor.

ALFA ROMEO MILANO ELETTRICA VELOCE

Milano Elettrica Veloce, daha güçlü bir önden monteli 240 hp motora ve bir Torsen mekanik diferansiyel, daha hızlı bir direksiyon oranı, genişletilmiş bir iz, farklı ön ve arka viraj denge çubukları, sürüş yüksekliğini 25 mm düşüren daha sert süspansiyon, güçlendirilmiş frenler (önde 380 mm diskler) ve 20 inç alaşım jantlar içeren ısmarlama bir şasi kalibrasyonuna sahip.

ALFA ROMEO MILANO IBRIDA

Otomobilin benzinli versiyonu Milano Ibrida olarak adlandırılıyor. Altı vitesli otomatik şanzımana entegre edilmiş 28 bg'lik bir elektrik motoruna sahip olan 136 bg'lik 1.2 litrelik üç silindirli benzinli düzenek, otomobilin şehir içinde yaklaşık yüzde 50 oranında sadece elektrikle çalışmasını sağlıyor.