Alfa Romeo’nun Türkiye'de eylülde satılacak yeni modeli Milano'nun ismi değişti

İtalyan otomotiv devi Fiat'ın varisi olan çokuluslu Stellantis grubuna ait Alfa Romeo markası, yeni SUV modelinin geçen haftaki tanıtımı sonrasında hükümetin tepkisiyle karşılaştı.

Yaz sonrası satışa sunulması beklenen elektrikli ve hibrit SUV modeli “Milano”nun Polonya’da üretilmesi hükümetten sert eleştiri aldı.

Sağ koalisyon hükümetinin Ticaret ve 'Made in Italy' Bakanı Adolfo Urso, geçen hafta, Polonya'daki Tychy fabrikasında üretilen araçla ilgili olarak, “İsmi Milano olan bir otomobil Polonya’da üretilemez” dedi ve bunun yasalara aykırı olduğunu savundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; hünlerdir süren isim polemiğinin ardından Stellantis, aracın ismini “Junior” olarak değiştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, “Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğuna ve yeni bir otomobilin isminden daha önemli güncel konuların mevcut olduğuna inansak da, Milano isminin Alfa Romeo Junior olarak değiştirilmesine karar verdik” denildi.

Şirket bu kararı, “gerilimi düşürmek ve huzur iklimi sağlamak” amacıyla aldıklarını duyurdu.

Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak?

Alfa Romeo'nun hem ilk elektrikli hem de en ulaşılabilir modeli olan B-SUV sınıfındaki Milano, Türkiye’de mayıs ayında ön siparişe, eylül ayında Türkiye’de teslimatı başlayacak.

Milano, Türkiye'de mayıs ayında ön siparişe açılacak, eylül ayında ise teslimatına başlanacak.

156 beygir gücündeki elektrikli versiyonu Avrupa'da 40 bin Euro'dan başlayacak.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin tahminine göre; bu versiyon Türkiye'de yüzde 10'luk ÖTV diliminde olacağından bugünkü kurla yaklaşık 1.6 milyon TL civarı olur.