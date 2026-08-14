Alman otomotivinde 20 yılın en sert tablosu: On binlerce kişi işini kaybetti

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Almanya'nın otomotiv sektöründe çalışan sayısı, üreticilerin artan Çin rekabeti karşısında maliyetlerini azaltmaya yönelmesiyle 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Federal İstatistik Ofisi verilerine göre otomotiv, ülkedeki imalat sektörleri arasında en fazla istihdam kaybının yaşandığı alan oldu.

Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz Group gibi otomobil üreticilerinde toplam istihdam yüzde 5,8 düşerken, sektörde 42 bin 300 kişilik kayıp yaşandı. Böylece çalışan sayısı 2005'ten bu yana kaydedilen en düşük düzeye indi. Otomotivdeki istihdam daralmasının, genel sanayi sektöründeki küçülmenin iki katından fazla olduğu belirtildi.

Çin rekabeti ve yüksek maliyetler baskı yaratıyor

Alman otomobil üreticileri, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de yaşanan zorlukların yanı sıra küresel pazarlarda Çinli üreticilerin artan rekabeti ve Almanya'daki yüksek üretim maliyetleriyle mücadele ediyor.

Volkswagen, BMW ve Mercedes, Çin pazarındaki zayıf performansın ardından son haftalarda beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Volkswagen'in ise Almanya'da 100 bine kadar çalışanla yollarını ayırmayı ve bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

İkinci en büyük sanayi işvereni

Federal İstatistik Ofisi verilerine göre otomotiv sektöründe haziran sonu itibarıyla 691 bin 500 kişi çalışıyor. Makine imalatında ise çalışan sayısı 900 binin biraz üzerinde bulunuyor.

Bu verilerle otomotiv sektörü, yaşanan istihdam kaybına rağmen Almanya'da makine imalatının ardından en fazla kişiye istihdam sağlayan ikinci sanayi kolu olmayı sürdürüyor.