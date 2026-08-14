Porsche elektrikli otomobilde frene basıyor

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Alman otomotiv devi Porsche'nin, satışları sert şekilde gerileyen tamamen elektrikli modeli Taycan'ın üretimini 2030'a kadar sonlandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Şirketin elektrikli araç stratejisinde geri adım attığı bir dönemde gelen iddia, Porsche'nin yaşadığı zorlu tabloyu yeniden gündeme taşıdı.

Taycan satışları hızla geriledi

2019 yılında piyasaya sürülen Taycan, Porsche'nin içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş sürecinin en önemli modellerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Ancak son yıllarda modele yönelik talep önemli ölçüde azaldı. Taycan'ın satışları 2023'te yaklaşık 41 bin adet seviyesindeyken geçen yıl 16 bine kadar düştü. 2026'nın ilk yarısında ise yaklaşık 6 bin araç satıldı.

Üretimin sonlandırılması için prensipte anlaşma

Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche'nin şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Porsche'nin işçi konseyi ile yönetim Taycan'ın üretiminin sonlandırılması konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

Haberde, "Şirket, 2030 yılına kadar modeli aşamalı olarak üretimden kaldırmaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Porsche ise AFP'nin konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi. Bu nedenle Taycan'ın üretiminin sona ereceğine ilişkin henüz şirket tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Porsche elektrikli araç planlarında geri adım atmıştı

Porsche, beklenenden düşük seyreden talep nedeniyle geçen yıl elektrikli araç planlarını önemli ölçüde küçültme kararı almıştı.

Taycan, 2024 yılında satışa sunulan Macan Electric SUV ile birlikte Porsche'nin halen piyasada bulunan iki tamamen elektrikli modelinden biri konumunda.

Alman otomotiv sektöründe sıkıntılar büyüyor

Porsche'nin karşı karşıya olduğu sorunlar Alman otomotiv sektöründeki genel tabloyla da örtüşüyor. Volkswagen ve BMW gibi büyük üreticiler ile tedarikçiler; Avrupa'daki zayıf talep, ABD'nin ticaret politikaları, elektrikli araç satışlarındaki beklentilerin altında kalan performans ve Çinli üreticilerin artan rekabetiyle mücadele ediyor.

Porsche'nin faaliyet kârı geçen yıl yüzde 90'dan fazla gerilerken şirket, maliyetleri azaltmak amacıyla bir dizi işten çıkarma kararı da açıklamıştı.