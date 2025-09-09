arabam.com: İkinci el araç fiyatları ağustosta reel olarak arttı

arabam.com verilerine göre ikinci el araç fiyatları ağustosta ortalama 841 bin TL’ye çıktı, reel bazda yılın ilk artışı kaydedildi.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Sıfır kilometre araçlardaki kampanyalar, ikinci el piyasasında da hareketliliği destekledi. Özellikle ağustosun ilk iki haftasında bu canlılık belirgin şekilde hissedildi. Eylülde okulların açılmasıyla ikinci elde yeniden bir hareketlilik bekliyoruz” dedi.

En çok görülen marka ve modeller

Ağustos ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, Citroen ve BMW oldu. Model bazında ise ilk sıraları Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa paylaştı.

Yüksek fiyatlı araçların payı artıyor

500 bin TL’ye kadar olan araçların ilan oranı yüzde 3,2 puan azalırken, 1 milyon TL ve üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 3,4 puan arttı. 500 bin–1 milyon TL bandındaki araçların payı ise sabit kaldı.

Daha genç araçlara talep

5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1,9 puanlık artışla yüzde 31,6’ya çıktı. 20 yaş ve üzerindeki araçların payı ise yüzde 2,1 puan düşüşle yüzde 13,9’a geriledi.

Elektrikli ve hibrit araçlarda yükseliş

Dizel araçların ilan oranı yüzde 46,2’ye, benzinli araçların oranı yüzde 37,99’a yükseldi. LPG’li araçların payı yüzde 12,84’e gerilerken, elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,01, hibrit araçların oranı yüzde 1,96 oldu.

Otomatik vites payı yüzde 41’e yükseldi

Otomatik vitesli araçların ilan oranı temmuzdaki yüzde 39 seviyesinden yüzde 41’e çıktı. Düz vitesli araçların payı yüzde 53’e gerilerken, yarı otomatik araçların payı yüzde 7’de sabit kaldı.