Araç sahipleri dikkat! İşte daha az yakıt harcamanın dokuz kolay yolu

Artan yakıt maliyetleri ve çevre bilincinin artması, araç sahiplerini yakıt tasarrufu yapmaya teşvik ediyor. Daha az yakıt tüketimiyle daha verimli bir sürüş sağlamak için bazı basit ama etkili yöntemler bulunuyor. Araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün.

Güvenli sürüş uzmanı Erhan Arıkan, araç kullanıcılarının yakıt tüketimini azaltmalarına yardımcı olacak 9 önemli ipucu paylaştı.

Düzenli bakım: Aracınızın düzenli bakımını yaptırmak, motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Motor yağı, hava filtresi ve diğer önemli parçaların düzenli olarak değiştirilmesi yakıt verimliliğini artırır.

Lastik bakımı: Doğru lastik basıncına sahip olmak, düşük sürtünme ve daha iyi yol tutuşu sağlar. Yanlış lastik basıncı, yakıt tüketimini artırabilir. Lastiklerinizin periyodik olarak kontrol edilmesi ve doğru basınçta tutulması önemlidir. Mevsiminde kullanılmayan lastikler, performans kayıplarına neden olur. Bu kaybı dengelemek için de daha faza gaza basılması gerekir. Bu da yakıt tüketimini artırarak maliyetleri yükseltir.

Dikkatli sürüş: Hızlı kalkışlar, ani frenlemeler ve yüksek hızlar yakıt tüketimini artırır. Dikkatli ve düzgün bir şekilde sürüş yapmak, daha az yakıt harcamanıza yardımcı olur.

Ağır yükten kaçınma: Aracınızda taşıdığınız gereksiz ağırlık, yakıt tüketimini artırır. Arabanızda gerekmediği sürece ağır yük taşımamaya çalışın.

Klima kullanımı: Klima, araç içindeki sıcaklığı düşürmek için motor gücünü kullanır ve yakıt tüketimini artırır. Klimayı gereksiz yere açık bırakmamak veya düşük fan hızında kullanmak yakıt tasarrufuna yardımcı olabilir.

Motoru kapatma: Uzun süreli beklemelerde veya trafikte, motoru gereksiz yere çalıştırık tutmak yerine uygun durumlarda motoru kapatmak yakıt tasarrufu sağlar.

Optimize yolculuk planlaması: Uzun seyahatler için yolculuk planlaması yaparken trafik durumunu, hava koşullarını ve daha az yoğun güzergahları göz önünde bulundurmak, yakıt tüketimini azaltabilir.

Düşük ağırlıklı araç seçimi: Araba değiştirmeyi düşünüyorsanız, daha yakıt verimli ve düşük ağırlığa sahip araçları tercih etmek, daha az yakıt tüketmenize yardımcı olabilir.

Kaliteli akaryakıt tercih etmek: Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemelidir. Kısa vadede araç sürücüsü kazanmakta, ancak uzun vadede kaybetmektedir. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalıdır.