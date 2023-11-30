Beta Enerji’den elektrikli şarj istasyonu yatırımı: Voltgo

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Cenk Dağsuyu, Voltgo girişimiyle kişilerin ve nesnelerin A noktasından B noktasına gidiş süreçlerindeki zamanı verimli ve çevreci kılmayı amaçladıklarını belirterek, 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Voltgo şarj istasyonlarını uygun lokasyonlara kurmaya başladıklarını, ulaşım sürecinin en kaliteli, en verimli ve en çevreci markası haline gelmeye kararlı oldukları söyledi.

Voltgo için yola çıkarken önlerinde iki seçenek bulunduğunu; ilk seçeneğin yurtdışı menşeli hazır bir ürünün aracılığını yapıp, ticari bir girişimde bulunmak olduğunu kaydeden Yusuf Cenk Dağsuyu, zor olan yolu seçerek kendi ürün ve yazılımlarını hazırlayıp yeni, yerli, verimli ve daha çevreci bir değer ortaya çıkardıklarını vurguladı.

“Gücümüzü Beta’dan aldık”

Beta Enerji olarak bugüne kadar enerji sektörünün güç ve hacimsel ölçekte daha büyük alanlarında yer aldıklarını ve genellikle B2B pazarlarda ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Dağsuyu, geliştirdikleri Voltgo teknolojisiyle son kullanıcılarla doğrudan iletişimde oldukları bir alana giriş yaptıklarını, kullanıcı deneyimi, işlem hızı ve verimliliğe çok fazla dikkat ettiklerini, kullanıcılardan aldıkları deneyim dönüşleri doğrultusunda da ürünlerini geliştirdiklerini belirtti.

Elektrikli şarj istasyonu sektörüne giriş yaparken enerji sektöründe kazandıkları tecrübeleri Türkiye’nin en başarılı enerji markası olma vizyonuyla harmanladıklarını vurgulayan Yusuf Cenk Dağsuyu, “Kullanıcıların araçlarını şarj etme eylemleri, bu hikâyenin en son parçasında bulunuyor.

Oysa arka tarafta, o enerjinin doğru şekilde şarj ünitelerine aktarılması süreci var. Bu süreçte, ‘uçtan uca çözümleri’ sayesinde Beta ve Voltgo’nun güçlerini birleştirdik. Kullanıcılarımızın araçlarını şarj ederken ihtiyacı olan tüm enerji sistemlerini üretiyoruz. Bu durum, bizi pazardaki en geliştirilebilir ve güvenilir markalardan biri haline getiriyor.” diye konuştu.

“Satış sürecinin en önemli aşaması destek ve bakım”

Bugüne kadar satışını yaptıkları her ürünü takip ettiklerini, her müşteriyle iletişim süreçlerini en doğru ve en hızlı şekilde yönetmeye özen gösterdiklerini dile getiren Yusuf Cenk Dağsuyu, satış sonrası desteklerin ve servis bakım çözümlerinin en önemli aşamalardan olduğuna vurgu yaptı.

Ürün alan ve hizmetlerden faydalananların çözümlerin sürdürülebilir olmasını istediklerini, bu sebeple olası her soruna acil müdahale edebilecek kadar hazır, rutin her kontrole yetişecek kadar da yetkin durumda bulunmalarının şart olduğunu ifade eden Yusuf Cenk Dağsuyu, “Geniş ağımız, tecrübeli ekibimiz ve donanımlı altyapımız ile elektrikli şarj istasyonu çözümlerindeki servis bakım süreçlerine yüzde 100 hazırız” dedi.

Elektrikli taşıtların şarj işlemlerini temiz ve yeşil enerjiyle gerçekleştiren Voltgo Şarj İstasyonu’nun üretim sürecinde ve sonrasında çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Yusuf Cenk Dağsuyu, “Birçok kuruluş üretim sürecinde yanımızda oldu. Üretim tesislerimizin yer aldığı Adana’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan ve kentin ekonomik gelişimine yön veren dinamiklerden de yoğun talepler geliyor. Adana’nın yeni markasına sahip çıkması motivasyonumuzu kat be kat artırıyor” dedi