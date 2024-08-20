BMW, 720 bin aracını geri çağırdı

ABD'de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Alman otomobil üreticisi BMW'nin ülkedeki araçlarına dair açıklama yayınladı.

Açıklamada "Su pompasında düzgün şekilde kapatılmamış bir elektrik bağlantısı suya maruz kalabilir ve kısa devre yapabilir" dendi.

Değişim yapacaklar

Geri çağırma, X1 ve X5 gibi bazı crossover modeller ile bazı 5 Serisi modelleri kapsıyor. Bayiler, su pompasını ve fiş bağlantısını gerekirse ücretsiz olarak değiştirecek ve sorunun bir daha yaşanmaması için koruyucu bir kalkan takacak.

NHTSA ayrıca BMW'nin yaklaşık 18 müşteri şikayeti veya saha vakasından haberdar olduğunu ancak bu raporla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Bu sorunun 720 bin 796 aracı kapsadığı belirtildi.