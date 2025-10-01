Google Haberler

BMW’den ABD’de 145 bin aracı kapsayan geri çağırma

BMW, Amerika Birleşik Devletleri’nde 145 binden fazla aracı kapsayan geri çağırma kararı aldı. Şirketin aldığı önlem, marş motorlarında meydana gelebilecek elektriksel aşırı yüklenmenin, potansiyel aşırı ısınma riskine yol açabileceği gerekçesiyle uygulandı.

BMW, ABD’de 145 binden fazla aracı marş motorlarında aşırı yüklenme ve ısınma riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararının araç sahiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını duyurdu.

