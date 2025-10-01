BMW’den ABD’de 145 bin aracı kapsayan geri çağırma
BMW, Amerika Birleşik Devletleri’nde 145 binden fazla aracı kapsayan geri çağırma kararı aldı. Şirketin aldığı önlem, marş motorlarında meydana gelebilecek elektriksel aşırı yüklenmenin, potansiyel aşırı ısınma riskine yol açabileceği gerekçesiyle uygulandı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırma kararının araç sahiplerinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını duyurdu.
Kaynak: ForInvest