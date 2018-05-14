Bursa Otoshow Fuarı'na 42 bin ziyaretçi

14 Mayıs 2018

BURSA - Otomotiv kenti Bursa’da iki yılda bir düzenlenen Bursa Otoshow Fuarı, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde sona erdi. Konfor, kalite ve güveni bir arada sunan araçlar otomobil severlerin ilgi odağı oldu.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü Türkiye’de üretilen araç modellerinin yüzde 60’tan fazlasının üretildiği “otomotiv sektörünün kalbi” olan Bursa’da 10 yıldır düzenledikleri Otoshow’u 42 bin 518 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Fuarda sergilenen 30 yaş üstü klasik otomobiller ziyaretçilere nostalji havası yaşatırken, modifiyeli ve off - road araçları da yoğun ilgi gördü.