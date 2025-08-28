BYD, Avrupa’da Tesla’yı ikinci kez geride bıraktı

BYD’nin Avrupa’daki satışları temmuzda üç kat artarak 9 bin 698 adede ulaştı. Tesla ise yüzde 42’lik düşüşle 6 bin 600 araçta kaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre BYD’nin AB’deki yeni araç kayıtları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 300’den fazla artışla 9 bin 698 adede ulaştı. İngiltere, Norveç, İsviçre ve AB dışındaki ülkeler de dahil edildiğinde şirketin toplam satışları 13 bin 503 adede çıktı.

Tesla ise AB’de yüzde 42’lik düşüş yaşadı ve sadece 6 bin 600 adet satış gerçekleştirdi. Aralık 2023’teki son pozitif satış büyümesinin ardından Tesla’nın Avrupa performansındaki düşüş aylardır devam ediyor.

Markanın temmuzda AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,3'ten yüzde 0,7'ye düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-temmuz dönemindeki satışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azaldı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde AB ülkelerinde 137 bin 71 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 77 bin 446 seviyesinde kaldı. Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye düştü.

Çinli markalar yükselişte

BYD’nin nisan ayında ilk kez Tesla’yı Avrupa’da geride bırakmasının ardından, SAIC Motor gibi diğer Çinli üreticiler de hızla pazar payı kazanmaya başladı. Çinli markaların, Avrupalı tüketiciler tarafından tercih edilen, daha uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesine sahip elektrikli araçlar sunması bu yükselişi destekliyor.

Tesla iç zorluklarla boğuşuyor

Tesla’nın düşüşü, Musk’ın siyasi çıkışlarının yarattığı yatırımcı endişeleri ve şirketin ikinci çeyrekte yüzde 16 net kâr kaybı gibi içsel sorunlarla birleşiyor. Şirket, Model Y, S, X’in yenilenmiş versiyonları ile daha düşük maliyetli Cybertruck sayesinde toparlanma hedefliyor.

Elektrikli araç pazarı büyümeye devam ediyor

Tesla’nın kaybına rağmen AB genelinde bataryalı elektrikli araç satışları temmuzda yüzde 39 artış gösterdi. Toplam binek otomobil kayıtları da yüzde 7,4 artışla 914 bin 680 adede yükseldi.