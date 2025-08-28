HP’de yapay zekâ dopingi: Gelir beklentileri aştı, hisseler düştü

HP Inc., 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerini artırarak beklentilerin üzerine çıktı. Yapay zekâ destekli bilgisayarlara olan talep ve Windows 10’dan Windows 11’e geçiş sürecinin hızlanması, şirketin büyümesinde belirleyici oldu.

Beklentilerin üzerinde gelir

Şirketin çeyrek geliri bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 13,93 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, analistlerin ortalama 13,70 milyar dolarlık tahminini geride bıraktı. Böylece HP, üst üste beşinci çeyrekte büyüme kaydetmiş oldu.

HP CFO’su Karen Parkhill, “PC pazarı fırsatının gücüne olan güvenimizi koruyoruz. Windows 11 yenilemesi ve yapay zekâ bilgisayarlarının benimsenmesiyle ivmenin süreceğini düşünüyoruz” dedi.

CEO Enrique Lores ise, ABD’nin değişen ticaret politikaları çerçevesinde tedarik zincirini yeniden yapılandırdıklarını belirterek, PC üretiminin büyük bölümünü Çin’den Güneydoğu Asya, Meksika ve ABD’ye taşıdıklarını ifade etti.

Segmentlere göre performans

Kişisel Sistemler gelirleri yüzde 6 artarak 9,93 milyar dolara çıktı. Tüketici gelirleri yüzde 8, ticari gelirler yüzde 5 yükseldi. Baskı segmenti ise yüzde 4 gerileyerek 4 milyar dolara düştü.

Şirket, 0,80 dolar GAAP hisse başına kâr açıklayarak beklentilerin üzerinde sonuç elde etti. GAAP dışı hisse başına kâr ise 0,75 dolar oldu.

Nakit akışı ve beklentiler

HP, üçüncü çeyrekte 1,7 milyar dolar işletme nakit akışı ve 1,5 milyar dolar serbest nakit akışı yarattı. Hissedarlarına temettü ve hisse geri alımları yoluyla 422 milyon dolar iade edildi.

Şirket, dördüncü çeyrekte hisse başına kârın 0,87–0,97 dolar aralığında olmasını beklerken, yılın tamamı için serbest nakit akışı tahminini 2,6–3,0 milyar dolar aralığında korudu.