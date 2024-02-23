CarrefourSA e-şarj yatırımlarına devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal uygulamaları ön planda tutarak, doğa dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için "Yaşam için Doğrusu" demeye devam eden CarrefourSA, 25 mağazasındaki 31 şarj noktasıyla yılda 20 binden fazla elektrikli araç kullanıcısına hizmet vermeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, dünyada ve Avrupa’da artan elektrikli araç kullanımıyla birlikte e-şarj istasyonlarının da sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Birçok müşterinin elektrikli araçları tercih ettiğini ifade eden Batum, kendilerinin de tıpkı müşteriler "Doğa için Doğrusu"nu yapmak istediklerini ve bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekleyerek, otoparklarınıza şarj istasyonları kurduklarını aktardı.

Batum, CarrefourSA olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerinden EnerjiSA ile başlattıkları işbirliğinde 25 hizmet noktasına ulaştıkları bilgisini paylaşarak, "Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024'te büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"Her 14 araca bir hızlı şarj noktası düşüyor"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2023 Eylül'de yapılan açıklamada Türkiye'de şarj istasyonlarının hızla arttığını belirten Batum, "Toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaşıldığı, ülkemizde de yaklaşık her 14 araca bir hızlı şarj noktası düştüğü açıklandı. Ancak şarj istasyon noktalarının yetersiz olması elektrikli araç kullanıcıları için bir sorun. Bu yatırımlarımızla ilk aşamada buna çözüm üretiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Batum, bir diğer sorunun da aracın şarj edilme sürecinde müşterilerin bekleme süresi olduğuna dikkati çekerek, "12-13 dakikalık bir şarj işlemi sonrasında 50 kilometre yolculuk için yeterli olacak şekilde araçlarını şarj edebiliyor. Yüzde 100 dolum için yaklaşık 45-50 dakikalık bir şarj işlemi gerekiyor. Bu noktada da CarrefourSA, e-şarj noktalarıyla araba sahipleri araçlarını şarj ederken diledikleri gibi CarrefourSA mağazasında ve yeme içme deneyim alanlarında keyifli vakit geçirebiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dönüştüğünü, geliştiğini ve sürdürülebilir gelecek için doğayla işbirliği yapılması gerektiğini aktaran Batum, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında bu alandaki yatırımlarımız başladığından beri 25 şarj istasyon noktası açılışı gerçekleştirdik. Bu istasyonlardan 20 binden fazla araç, 15 bin saatten fazla faydalandı. 750 ton karbon salınımını önledik, bu tasarruf bizi 2 bin ağaç dikimine eş karbon emisyonundan kurtarmış oldu. Bu kapsamda perakende sektöründe mağaza otoparklarımızı e-şarj noktası haline getirmek için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonuyla doğru adımları atmaya devam ederek, müşterilerimizin de doğaya karşı olan duyarlılıklarına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”