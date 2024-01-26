"Çin sizi yerle bir edecek"

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, Çinli otomobil üreticilerinin ticari engeller olmaması halinde küresel rakiplerini "yerle bir edeceğini" söyledi.

Çin merkezli BYD, geçtiğimiz çeyrekte dünyanın en çok satan elektrikli araç şirketi olarak Tesla'yı geride bırakmıştı. Musk, Tesla'nın 4'ncü çeyrek mali sonuçlarının ardından analistlerle yaptığı görüşmede Çinli otomobil şirketlerinin "en rekabetçi" şirketler olduğunu ve "ne tür gümrük vergileri veya ticaret engelleri oluşturulduğuna bağlı olarak Çin dışında önemli başarılar elde edeceklerini" söyledi.

Musk, "Eğer herhangi bir ticari engel konulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edecekler. Son derece iyiler" diye konuştu. Musk açıklamasında, Çinli rakiplerle ortaklık kurmak için "belirgin bir fırsat" olmadığını ancak Tesla'nın onlara şarj ağına erişim izni vermeye ve otonom sürüş gibi diğer teknolojileri lisanslamaya açık olduğunu söyledi.

Tüketici analizleri firması Lansgton'un ortaklarından Spencer Imel, "BYD ve Nio gibi otomobil üreticileri güvenilirlik, dayanıklılık ve güvenlik konularında orta sıralarda yer alsalar da, araç içi teknoloji ve batarya değiştirme gibi yeniliklerle Çin'de yüksek talep görüyorlar" dedi. Imel, "Bunun, denizaşırı ülkelerde gelecekteki büyümelerinde önemli bir bileşen ve farklılaştırıcı olacağına inanıyoruz" dedi. Yine de Çinli otomobil şirketlerinin ABD'deki marka bilinirliğinin hâlâ son derece düşük olduğunu belirtti.

Öte yandan Tesla, yeni nesil araç üzerinde çalışılması nedeniyle araç hacmindeki büyümenin bu yıl 2023'e kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyardı. Tesla, geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri 2023'ün dördüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 25.2 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 24.3 milyar dolar gelir elde etmişti. Tesla'nın geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise aynı dönemde yaklaşık 2 katına çıkarak 7.9 milyar dolara yükseldi. Tesla'nın net kârı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3.7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Tesla, 2023'ün son çeyreğinde küresel çapta 494 bin 989 otomobilin üretimini yaparken, 484 bin 507 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 arttı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, ekiplerin Teksas'taki "Gigafactory" adı verilen üretim tesisinde yeni nesil araç üzerinde çalıştığı ve bu nedenle bu yılki araç hacmindeki büyümenin geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, "Uzun bir süre boyunca pek çok kişi elektrikli araçların sürdürülebilirliğinden şüphe duyuyordu. Bugün gezegendeki en çok satan araç elektrikli araçlar" ifadeleri yer aldı.

Ford, ABD'deki 1.9 milyon aracını ger çağıracak

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un ABD'deki yaklaşık 1.9 milyon "Explorer" model aracını bir donanım sorunu nedeniyle geri çağıracağı bildirildi. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, geri çağırma kararının 2011-2019 yılları arası "Explorer" model araçları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların ön camındaki kaplama parçasının bazılarının hatalı montaj veya onarım nedeniyle düzgün şekilde yerine oturmadığı, sürüş sırasında ayrılarak diğer sürücüler için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi. Bu kapsamda yaklaşık 1.9 milyon aracın geri çağrılacağı belirtilen açıklamada, araç sahiplerine 13 Mart'tan itibaren konuya ilişkin bildirim gönderilmeye başlanacağı ifade edildi.