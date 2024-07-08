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Çin'de binek araç satışları azaldı

Çin'de binek araç satışları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalarak 1,78 milyon oldu.

Haber Merkezi
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CPCA verilerine göre, Haziran ayında binek araç satışları bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı

Ocak-Haziran döneminde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı. 

CPCA, Çin'de bu yıl 22 milyondan fazla araç satılacağını tahmin etti.

Haziran ayında binek araç ihracatı yüzde 28 arttı. İlk 6 ayda ihracat artışı yüzde 33 oldu.

Haziran ayında yeni enerjili binek araç satışları yüzde 39,6 artarken, bu araçların inracatı da yüzde 12,3 arttı.

Ocak-Haziran döneminde yeni enerjili araç ihracatı yüzde 21,2 yükseldi. 

Haziran ayında BYD 26 bin 995 araç, Tesla 11 bin 746 araç ihrac etti.

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