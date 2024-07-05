SON DAKİKA: Çinli otomotiv devi BYD'den Türkiye'ye dev yatırım: Manisa'ya 1 milyar dolarlık fabrika

Bloomberg, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Gizlilik kaydıyla Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre; anlaşma kapsamında BYD, Türkiye'de 1 milyar dolarlık bir fabrika kuracak. Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da düzenlenecek törenle pazartesi günü açıklayacak.

BYD'nin Avrupa'ya erişimini kolaylaştıracak

Yeni tesis BYD'ye, Türkiye'nin gümrük birliği anlaşmasına sahip olduğu Avrupa Birliği'ne daha kolay erişim sağlayabilir.

Bu hafta AB, Çin menşeli elektrikli araçların ithalatına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 48'e kadar yükseltti.

Türkiye cuma günü yatırımları teşvik etmek amacıyla Çin'den ithal edilen motorlu taşıtlara uygulanan gümrük vergilerini hafifletti.

Bu adım, Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında yapılan görüşmenin ardından geldi.

Macaristan'dan sonra Türkiye'de

Çin'in en çok satan otomobil markası BYD, perşembe günü Tayland'da ilk elektrikli araç fabrikasını açtı.

Brezilya'da bir fabrika inşa eden BYD, Meksika'da başka bir fabrika kurmayı planlıyor.

BYD Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de ikinci fabrikasını inşa edecek.

BYD Türkiye'de satılıyor

BYD Co Ltd., Çin merkezli bir otomotiv ve elektronik şirketidir. Şirket, Şubat 1995 tarihinde Wang Chuanfu tarafından kurulmuş olup otomobil, pil ve elektronik eşya parçaları üretimi yapıyor. Şirketin merkezi Shenzhen'de yer alıyor.

Türkiye’de BYD’nin ATTO 3 modeli satılıyor.