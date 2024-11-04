Çinli far sistemlerine dikkat
Son günlerde otomotiv sektöründe tartışma konusu olan hem güvenliği hem de diğer sürücüleri tehdit eden ‘farlara’ ışık tutan bir haber hazırladık. OSRAM Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü, sertifikalı ürün kullanımının önemine dikkat çekerek, Çin malı ürünlere karşı uyarıda bulundu.
Kötü farlar ve kötü aydınlatmalardan çok rahatsız olan bir sürücü ve aynı zamanda bir otomotiv editörü olarak da konuya aydınlık getirmek istedim. OSRAM Türkiye Ülke Satış Müdürü Can Sürücü, genel olarak farlar ve aydınlatma sistemleriyle ilgili bilgileri DÜNYA gazetesi ile paylaştı. Can Sürücü, toplumda yeni dönemde ‘gözleri kör eden far lambaları’ olarak adlandırılan lambaların teknik adının değiştirilebilir LED lambalar olduğunu belirterek, “Aynı zamanda halk arasında LED Xenon diye de adlandırılıyor.
Bu lambaların çok büyük bir kısmı Uzak Doğu ve özellikle Çin’den temin edilmekte olup herhangi bir sertifikasyonu bulunmuyor. Genel olarak beyaz ışık verirken, araçlarda belirli olan optik ve elektriksel değerlerin üzerinde teknik değerlere sahipler. Bu nedenle araç elektriksel aksamlarında arıza ve yangın riski ortaya çıkarırken, aynı zamanda yol güvenliğini tehlikeye girebiliyor” dedi.
LED lambaların ECE sertifikası yok
Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre kamuya açık yollarda kullanılacak araçlardaki tüm parçaların E sertifikası bulunması gerektiğini hatırlatan Sürücü, şu bilgileri verdi:
“Buna far ve lambalar da dâhildir. Ancak değiştirilebilen LED lambalar için dünyada bir standart geliştirilmediği için ECE standardı bulunmuyor, bu nedenle E sertifikası alınamıyor. OSRAM, olarak dünyada ilk kez, artan LED talebi üzerine Avrupa’da bu ürünlerin kullanılabilmesi için Halojen lambaların ECE normu göz önünde bulundurularak TÜV ile araç bazlı onay mekanizmasını geliştirdik. İlgili lambalar araçlarda fiziksel, elektriksel ve optik uygunluk aldıktan sonra kullanılabiliyor. Ürünlerin araçlarda kullanılabilmesi için araç model ve tipinde tek tek test yapılması ve onay sertifikası alınması zorunlu. Türkiye’de trafik muayenesinde ve polis çevirmelerinde bu ürünler ile ilgili ne yazık ki bir işlem yapılamıyor."
TÜV’ün uygunluk vermesi şart
Sürücü, LED farların bu kullanım sayılarının artması nedeniyle yol güvenliğinin tehlikeye girdiğine işaret ederek, “Almanya, Avusturya ve Fransa gibi pek çok ülkede değiştirilebilir LED lambaların kullanımı yasak. TÜV'ün onay verdiği ürünler, sadece uygunluk verilen araçlarda kullanılabiliyor. Onaysız ampül kullanan sürücülerin Avrupa’da araçları bağlanıyor ve ehliyetlerine belirli süre el konuluyor. Türkiye’de yönetmelikle belirtilen sertifikasyon bulunmadığı için trafik polisleri tarafından araçların bağlanması mümkün ancak pratikte uygulanmıyor. Örneğin, Türkiye’de kullandığınız aracınızla sınırdan çıkıp Avrupa Birliği alanına girdiğinizde aracınız bağlanabilir ve ehliyetinize el konulabilir” diye konuştu.
Orijinal ürünü sertifikası ayırıyor
Otomotiv sektöründe pek çok markanın sahte üretim yerlerinin tespiti ile ilgili şikâyetlerde bulunduğunu anlatan Sürücü, tüketicilerin uluslararası ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyardı. Sürücü, özellikle aydınlatma gruplarında Alman üretimi yazan pek çok marka ile karşılaştıklarını ifade ederek, “Ancak bunların hiçbiri Avrupa üretimi bile değil, genelde Uzakdoğu’dan gelen ürünler. Araçlarda kullanılan parçalar belirli güvenlik kriterleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerekiyor. Tüketicilerin yedek parça alırken uluslararası sertifikasyona sahip ürünleri tercih etmelerini öneririz. Trafik güvenliğini tehlikeye atmamak ve karşıdaki sürücüye saygı göstermek adına, aşırı parlak, standart dışı ürünleri kullanmamaları gerekiyor” dedi.