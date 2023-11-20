Çinli otomobil devinin İtalya'daki markası SWM aralıkta Türkiye'de

İtalya'da 1971 yılında kurulan SWM markası, yılda 300 binden fazla araç üretiyor. Çinli Shineray Holding tarafından 2014'te satın alınan SWM, 'SWM Motors' olarak 2016'da holdinge ait Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.’ye dahil edildi.

Tasarım ofisi Milano’da bulunan, tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin 1.000’den fazla kişinin çalıştığı ar-ge merkezi Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor.

İtalyan tasarımı, Alman teknolojisi

ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, 'global anlamda elde ettikleri büyük tecrübe ve bilgi birikimiyle' Türkiye pazarına girdiklerini belirtti.

“Uluslararası otomotiv deneyimimizi Türkiye’de hayata geçirmeye karar vererek yeni bir marka distribütörlüğü yatırımını devreye aldık" diyen Chernov, SWM'yi 'İtalyan tasarımıyla Alman üretim teknolojisini bir arada sunan, oldukça dinamik bir marka' olarak tanımladı.

'Bayiler Türkiye geneline yayılacak'

Chernov şöyle devam etti: "Elbette arkasında Çinli Shineray Grubu gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi olan SWM markasının Türk tüketicisinin hızla takdirini kazanacağına inanıyoruz. Erişilebilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına hareketlilik getireceğimize inanıyoruz. Bayi yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlamak için görüşmelerimiz son sürat devam ediyor. Kısa süre içerisinde Türkiye geneline yayılan satış ve satış sonrası hizmetlerle güçlü yapılanmamız hazır hale gelecek” dedi.

'Türk müşterilerimize yüksek öncelikle davranacağız'

SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de Türkiye’nin SWM’nin dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu belirterek “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” diye konuştu.