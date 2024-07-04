Çinli otomobillere zam yolda mı? Chery, BYD ve MG'de Temmuz 2024 kampanyası... İşte güncel fiyatlar!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre Ocak - Haziran 2024 tarihlerinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Altı ayda en çok araç satan marka 56 bin 960'la Renault olurken, Fransız üretici satışlarını yüzde 9,74 artırdı. Egea modeliyle en çok tercih edilen markalardan Fiat, geçen yıla göre yüzde 37,95'lik düşüşle 43 bin 531 araç sattı. Fiat geçen yılın ilk altı ayında 70 bin 160 araç satmıştı.

Chery, MG ve BYD satış rakamları

Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro ve Omoda 5 modelleriyle pazaran giren Chery ise ilk altı ayda 34 bin 501 araç sattı. Çin markarsı, geçen yıla göre 2,5 kat daha fazla satış yapmış oldu.

Chery Tiggo 8 Pro, tüm modeller arasında 14 bin 492 satışla beşinci sırada yer alırken, Tiggo 7 Pro dokuzuncu, Omoda 5 ise 12'nci sırada yer aldı. Bir diğer Çin markası MG ise altı ayda 11 bin 74 araç satarken, BYD'nin satışı 1.426 olarak kayda geçti.

Chery, MG ve BYD Temmuz 2024 kampanyaları

Chery, MG ve BYD markaları, modellerinde yüksek donanımı uygun fiyata satmasıyla bu yıl dikkatleri üzerine çekti. Omoda 5 modeli 1 milyon 251 bin liradan indirimli fiyattan satışa sunulurken, 225 bin lirası için sıfır faizli kredi verildi. 1 milyon 265 bin liralık Tiggo 7 Pro için de aynı miktarda faizsiz kredi kullandırılırken, 1 milyon 491 bin liraya satılan Tiggo 8 Pro için 250 bin lira faizsiz kredi verildi.

BYD ATTO 3 modeli 1 milyon 640 bin liradan satışa sunulurken, 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası düzenlendi. MG markası da en ucuz modeli MG ZS'yi 1 milyon 149 bin liraya kadar indirirken, 200 bin liraya kadar faizsiz kredi sağladı.

Çinlilerde kampanya için son günler

Çinli firmaların otomobillerinin satış rekorları kırmasının ardından, Çin'den ithal getirilen benzinli araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi. Bu hamlenin otomobillerin fiyatlarını artıracağı tahmin edilirken, firmalar kampanyaları için 7 Temmuz'u son tarih olarak gösterdi. Zira ek vergi, 8 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye sokulacak araçlara uygulanacak.

Chery'nin web sitesindeki kampanya bölümünde indirim ve faizsiz kredilerin 6 Temmuz tarihine kadar stoklarla sınırlı kalacağı belirtildi. BYD de yine internet sitesinde faizsiz kredi kampanyası için son tarih olarak 7 Temmuz'u işaret etti. MG ise 8 Temmuz itibariyle geçerli yeni fiyatlarını duyurdu. Yeni listede araçlar 200 bin lira zam geldiği görüldü.