Chery vergisi geldi

Volkan DEMİRKUŞAK

Otomotiv sektöründün merakla beklediği Çin meşeli araçlar için uygulanacak verginin oranı netleşti ve %40 olarak açıklandı. Neden Çin vergisi değil de Chery diye konuşuluyor piyasada? Çünkü Çinli marka şimdiden pazarda kendine ilk 10’da yer bulmuş pek çok Avrupalı markayı ilk yılından geride bırakmıştı. Ocak-Mayıs ODMD verilerine göre, Chery yaklaşık 27 bin, BYD bin 65 adet satmıştı, MG 9 bin 478 adetle iyi gözüküyordu. Türk sanayisini korumak ve ithalat ihracat dengesizliğine çare bulmak esasıyla 30 Haziran itibariyle başlayacak ek vergi, Türk sanayisi açısından da önemli. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, zaten sinyalleri vermişti. Hatta kulislerde kararın biraz gecikmeli alındığı da konuşuluyor. Türkiye’de yatırımı yoksa Çinli markalar için iş çok zorlaşacak. Çinli markaların yöneticilerinin yorumları ise şöyle;

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo: “En kısa sürede Türkiye’de üretime başlayacağız”

Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery’nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası. Bu nedenle müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022’de tamamen kendi özsermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye’yi kurduk. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili Bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin: “İlk tesis Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz”

“Çin otomotiv endüstrisinin son yıllarda hem teknoloji hem de kalite anlamında batılı markaların önüne geçmesi, daha üstün araçları daha rekabetçi fiyatlara piyasaya sunmasıyla dünya otomotiv camiası hareketli günler geçiriyor. Batılı otomotiv devleri, bir yandan rekabet ederken diğer yandan Çinliler ile ortaklıklar yapmaya çalışıyorlar. Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri de doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini %50’ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti. 2021 senesinde MG’yi ülkemize getirirken uzun bir maraton koşacağımızı biliyorduk. Bu sebeple, uzun vadeli stratejiye sahip güçlü bir marka olarak MG markasını tercih etmiştik. Bugün, Çin’de üretimi bulunan markalar arasında Avrupa’da lider ve 100 yıllık geçmişe sahip MG’nin ülkemizde de beğenildiğini kendine iyi bir yer edindiğini görüyoruz. MG Yönetimi, Avrupa’daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa’da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı. Biz Doğan Trend olarak, Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım karar alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir.

Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konusunda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz. Hatta geçen Aralık ayında Sanayi Bakanımız Sayın Fatih Kacır’ın liderliğinde geniş bir ekiple SAIC-MG merkezinde üst yönetimleri ile projemizi değerlendirmiş ve ülkemizin sanayi kabiliyetlerini -özellikle otomotiv üretimindeki gücümüzü- aktarmıştık. Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız. Ama her halükarda Avrupa ve/veya Türkiye’de üretim tesisi kurulduğunda MG markalı araçlarımız bugün olduklarından daha rekabetçi fiyatlar ve özelliklerle yoluna devam edecektir. Şimdi ana önceliğimiz elbette üretim çalışmalarını hızlandırmaktır. Ayrıca MG’den özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışacağız.