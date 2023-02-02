Dünyanın en çok satılan araç modelleri: Zirvedeki otomobili tahmin etmek çok zor!

Geçmişten günümüze yollar nice araç modelleri gördü ve görmeye devam ediyor. Ancak aralarında bazı modeller var ki piyasaya çıkışıyla birlikte satış rekorları kırdı. Pek çok benzeri tasarlandı ama hiçbiri onların başarısına ulaşamadı! İşte insanların yoğun ilgisini toplayan araç modelleri ve başarı hikâyeleri...

Satış rekorlarına ulaşan özel bir model: Ford Model T

1916'larda yollardaki araçların neredeyse yarısından fazlası Ford Model T'ydi! İlk kez 1908’de yollara çıkan Ford Model T, 15 milyonu aşan bir satışa ulaştı. Ancak aracın satışının çok daha fazla olduğu iddiaları da mevcut. Aracın üretimi 1927’ye kadar devam etti.

Rusya-İtalya ortaklığıyla: Lada Classic

Rus bir firmaya ait olan Lada 1970–2014 arasında 19 milyon civarında bir satışa ulaştı. Aracın projelendirilmesi ünlü İtalyan markası olan Fiat ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıca Lada Classic, Fiat 124 adlı modelin modifiye edilmiş hâli olarak da tanıtılıyor.

Araçların en şirin modeli: Volkswagen Beetle

23 milyon bir satış rekoruyla dünya tarihinin en çok kullanılan araçlarından biri olan Volkswagen Beetle, 1938 yılında piyasaya sürüldü. Asıl popülerliğini 1950’lerde ve 60’larda yakalayan model, bu dönemin ardından kültürel ikon hâline geldi. Aracın orijinal modeli 2003 yılına kadar üretilmeye devam etti. Sonraki yıllarda modern tasarımları piyasaya sürüldü. 23 milyonluk satış rakamları, hem Beetle'ı hem yeni versiyonlarını kapsıyor.

Honda Civic

Muhtemelen çoğu insan Honda Civic sahibi olan birini tanıyordur! Âdeta bir ikon hâline gelen Civic, pek çok farklı neslin ilgisini çeken modeller arasında yer alıyor. 1970'li yıllarda üretilen araç, 24 milyonluk bir satışa ulaştı ve bugün hâlâ popülerliğini koruyor.

Başarısını daima sürdürdü: Volkswagen Golf

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, Beetle'dan sonra Golf'ü üreterek rekor satışlarını devam ettirmeyi başarır. Volkswagen Golf'ün en ilgi çekici yanlarıysa şık tasarımı, eğlenceli ve kolay sürüşü, konforlu olması. Golf, 30 milyonu aşkın bir rakamla satışı gerçekleşti ve bugün hâlâ favori otomobiller arasında sayılıyor.

Satış rekorlarıyla zirvede: Toyota Corolla

43 milyondan fazla satışı gerçekleşen Toyota Corolla satış rekorunda zirveyi alan isim! 1966’da piyasaya sürülmesiyle popülerliği yakalayan Toyota Corolla; uygun fiyatına rağmen oldukça konforlu, güvenli ve pratik bir özelliğe sahipti. Benzerleri tasarlansa da hiçbiri Toyota Corolla’nın başarısına ulaşamadı.