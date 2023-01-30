Otomobillere servet ödemenize gerek yok! İşte, satın alabileceğiniz en ucuz araba modelleri

Her geçen gün artan otomobil fiyatları yüzünden hayallerindeki modellerden vazgeçenler, bütçelerine daha uygun arabalara yöneliyor. Siz de otomobil almak istiyorsanız ancak bütçeniz kısıtlıysa en ucuz arabaları inceleyebilirsiniz.

Hyundai i10

Ülkemizde en çok satılan arabalardan biri olan Hyundai i10, fiyat açısından en uygun modeller arasında yer alıyor. Kompakt tasarıma sahip olan aracın kavrama kabiliyeti oldukça yüksek. Uzun yol için ideal olan otomobilin satış fiyatı 335.000 TL’den başlıyor.

Fiat Egea

Fiat Egea, 2022 yılında ülkemizde en çok satılan otomobildi. Bunun sebebi ise uygun fiyatının yanı sıra yakıt tasarruflu olması. Üstün sürüş gücüne sahip otomobilin diğer araçların aksine dört kapısı bulunuyor. Şu anki satış fiyatı 376.900 TL'den başlıyor.

Renault Taliant

Renault'nun en yeni otomobil modeli Taliant, aynı zamanda markanın en uygun fiyatlı arabası. Hem şehir içinde hem şehirler arası yollarda rahatça kullanılabilir. Bagaj hacmi epey geniş olan otomobili genellikle kalabalık aileler tercih ediyor. Modelin satış fiyatı 393.000 TL’den başlıyor.

Kia Picanto

Kia Picanto, küçük hacmi ile özellikle yalnız yaşayanlara ve küçük ailelere göre bir otomobil. Son derece verimli olan aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yalnızca 5,5 litre. Sıra dışı sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız çok konforlu olan bu aracı tercih edebilirsiniz. Otomobilin satış fiyatı 435.000 TL’den başlıyor.

Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway, son derece sade ve ergonomik tasarımlı otomobillerden biri. 100 kilometrede 6,1 litre benzin yakan araç beş kapılı. Aileler için ideal modeller arasında yer alan otomobilin satış fiyatı 474.900 TL’den başlıyor.

Seat İbiza

Seat İbiza, İspanyol Seat markasının en iddialı modellerinden biri. Teknolojik açıdan son derece güçlü olan araç, sunduğu üstün konfor ile en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Yarı otomatik vitesli aracın satış fiyatı 469.000 TL’den başlıyor.

Citroen AMI

Citroen AMI, ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı otomobil. Tamamen elektrikle çalıştığı için çevre dostu bir seçim yapmak isteyenlerin de öncelikli tercihi. Minimal boyutuyla park kolaylığı sağlayan otomobilin satış fiyatı 241.000 TL’den başlıyor.