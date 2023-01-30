Otomobillere servet ödemenize gerek yok! İşte, satın alabileceğiniz en ucuz araba modelleri
Her ne kadar vergiler, köprü geçişleri, akaryakıt fiyatları yüksek olsa da toplu taşımak kullanmak istemeyenlerin tercihi otomobillerden yana oluyor. Otomobil satın almak isteyen birçok kişi, mevcut ekonomik koşullarda en uygun fiyatlı arabaları arıyor. Peki, Türkiye'de alınabilecek en ucuz arabalar nelerdir?
Her geçen gün artan otomobil fiyatları yüzünden hayallerindeki modellerden vazgeçenler, bütçelerine daha uygun arabalara yöneliyor. Siz de otomobil almak istiyorsanız ancak bütçeniz kısıtlıysa en ucuz arabaları inceleyebilirsiniz.
Hyundai i10
Ülkemizde en çok satılan arabalardan biri olan Hyundai i10, fiyat açısından en uygun modeller arasında yer alıyor. Kompakt tasarıma sahip olan aracın kavrama kabiliyeti oldukça yüksek. Uzun yol için ideal olan otomobilin satış fiyatı 335.000 TL’den başlıyor.
Fiat Egea
Fiat Egea, 2022 yılında ülkemizde en çok satılan otomobildi. Bunun sebebi ise uygun fiyatının yanı sıra yakıt tasarruflu olması. Üstün sürüş gücüne sahip otomobilin diğer araçların aksine dört kapısı bulunuyor. Şu anki satış fiyatı 376.900 TL'den başlıyor.
Renault Taliant
Renault'nun en yeni otomobil modeli Taliant, aynı zamanda markanın en uygun fiyatlı arabası. Hem şehir içinde hem şehirler arası yollarda rahatça kullanılabilir. Bagaj hacmi epey geniş olan otomobili genellikle kalabalık aileler tercih ediyor. Modelin satış fiyatı 393.000 TL’den başlıyor.
Kia Picanto
Kia Picanto, küçük hacmi ile özellikle yalnız yaşayanlara ve küçük ailelere göre bir otomobil. Son derece verimli olan aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yalnızca 5,5 litre. Sıra dışı sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız çok konforlu olan bu aracı tercih edebilirsiniz. Otomobilin satış fiyatı 435.000 TL’den başlıyor.
Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway, son derece sade ve ergonomik tasarımlı otomobillerden biri. 100 kilometrede 6,1 litre benzin yakan araç beş kapılı. Aileler için ideal modeller arasında yer alan otomobilin satış fiyatı 474.900 TL’den başlıyor.
Seat İbiza
Seat İbiza, İspanyol Seat markasının en iddialı modellerinden biri. Teknolojik açıdan son derece güçlü olan araç, sunduğu üstün konfor ile en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor. Yarı otomatik vitesli aracın satış fiyatı 469.000 TL’den başlıyor.
Citroen AMI
Citroen AMI, ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı otomobil. Tamamen elektrikle çalıştığı için çevre dostu bir seçim yapmak isteyenlerin de öncelikli tercihi. Minimal boyutuyla park kolaylığı sağlayan otomobilin satış fiyatı 241.000 TL’den başlıyor.