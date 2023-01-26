Aman dikkat! WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen yeni dolandırıcılık yönteminden haberiniz var mı?

Mobil uygulamaların hayatımızın önemli bir parçası olduğu günümüzde dolandırıcılar, vatandaşların kişisel hesaplarına erişim sağlayabilmek için pek çok farklı yönteme başvuruyor. Çok fazla kişisel veriyi bünyesinde barındıran WhatsApp da dolandırıcıların dikkatini fazlasıyla çekiyor.

WhatsApp Dolandırıcıları Hangi Yöntemi Kullanıyor?

WhatsApp dolandırıcıları son günlerde şeytanın aklına gelmeyecek cinsten bir dolandırıcılık yöntemi kullanıyor. Tuzağa düştüğünüz anda WhatsApp hesabınız ve dolayısıyla kişisel verileriniz, kötü niyetli üçüncü şahısların eline geçiyor. Üstelik bunu organize biçimde gerçekleştirerek birçok vatandaşın ciddi düzeyde mağduriyet yaşamasına sebebiyet veriyor.

WhatsApp dolandırıcıları sırasıyla şu adımları uyguluyor:

- Kurumsal bir firmadan aradıklarını belirterek TV aboneliği başvurusunda bulunduğunuzu ve kurulum için evinize geleceklerini söylüyorlar.

- Herhangi bir abonelik başvurusunda bulunmadığınızı belirttiğinizde ise "Sistem üzerinde bulunan abonelik başvurunuzu ve hattınıza yansıyan abonelik ücretini iptal etmek." amacıyla size bir onay talebi göndereceklerini söylüyorlar.

- Telefonunuza gelen talebi onayladığınız durumda ise çok kısa süre içerisinde hattınız geçici süreliğine kapanıyor.

- Hattınız kapandıktan sonra WhatsApp hesabınız karşı tarafın eline geçiyor.

- Ardından rehberinizdeki kişilerden para istemeye başlıyorlar.

WhatsApp Dolandırıcılığının İç Yüzü

WhatsApp dolandırıcılığının arka planındaki sistem şu şekilde işliyor:

- Size gönderdikleri onay talebi, aslında operatör şirketlerinden birinin mobil uygulama sistemine erişim sağlamak için kullanılıyor.

- Talebi onayladığınız anda dolandırıcılar hattınızı mobil uygulama üzerinden yönetebilme hakkına sahip oluyor.

- Hattınıza erişim sağlayan çete üyeleri, öncelikle SMS'lerinizi başka bir telefon numarasına yönlendiriyor.

- Ardından eğer WhatsApp hesabınızda ikili doğrulama özelliği aktif değilse aldıkları SMS kodu ile yönlendirdikleri telefon numarası üzerinden hesabınıza erişim sağlıyorlar.

- Hesabınıza yeniden erişebilme ihtimalinizi engellemek için de hattınızı kapatıyorlar.

WhatsApp Hesabınız Çalınırsa Ne Olur?

WhatsApp dolandırıcılarının tuzağına düştüğünüz anda sadece sizin değil, bütün sevdiklerinizin kişisel bilgileri tehlike altına girer. Hem maddi hem manevi açıdan çok ciddi tehdit oluşturan WhatsApp dolandırıcılığından korunmak için telefonunuza gelen arama ve mesajlara büyük bir dikkatle yaklaşmanız gerekiyor.

WhatsApp hesabınızın çalınması durumunda kişisel konuşmalarınız, rehberinizde bulunan kişilerin isim, soy isim ve telefon numarası bilgileri, sizin ve tanıdıklarınızın profil fotoğrafları başkalarının eline geçebilir.