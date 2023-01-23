Lavaboya döküyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Makarna suyunu değerlendirmenin 6 harika yolu

Çoğunlukla makarna haşlandıktan sonra suyu süzülerek lavaboya dökülür ancak makarnanın suyunu da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Çorbalardan soslara, saç bakımından temizliğe kadar pek çok alanda makarna suyundan faydalanabilirsiniz.

Lezzetli Soslar Hazırlayabilirsiniz

Makarnayı haşlandıktan sonra onu lezzetlendirecek en önemli şey, hiç şüphesiz, sosu. Hazırlayacağınız pesto sosu ya da domates salçası sosunda su yerine makarna suyu kullanarak hem daha besleyici hem daha kıvamlı bir sos elde edebilirsiniz. Ayrıca gravy sos hazırlarken et suyuna alternatif olarak makarna suyu kullanabilirsiniz.

Çorba Suyu Olarak Değerlendirebilirsiniz

Makarnayı haşlayıp süzdükten sonra suyunu dökmek yerine çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Makarna haşlanırken suya geçen karbonhidrat ve diğer minerallerle daha besleyici ve lezzetli çorbalar elde edersiniz. Dilerseniz makarna suyunu soğutup daha sonra kullanmak üzere derin dondurucuya da atabilirsiniz.

Besin Değeri Yüksek Hamurlar Elde Edebilirsiniz

Ekşi mayalı hamur, pizza hamuru ve hızlı ekmek hamuru yapabilirsiniz. Makarna suyunun içerisinde bulunan nişasta, hamurun daha fazla kabarmasını sağlar. Bunun yanı sıra içerdiği zengin vitamin ve mineraller, yapacağınız ürünlerin besin değerini artırır.

İpeksi Saçlara Kavuşabilirsiniz

Saça mayonez ve yumurta akı sürülmesi gibi alternatif bakım yöntemlerini daha önce duymuşsunuzdur. Tıpkı bunlar gibi makarna suyu da saçlarınızı besleyerek yumuşatır ve onlara ipeksi bir görünüm kazandırır. Duş almadan önce tüm saçınızı makarna suyu ile ıslatarak saç diplerinize masaj yapın. 1 saat bekledikten sonra saçınızı duşta iyice durulayın. Haftada 1 kez bu uygulamayı yaptıktan sonra farkı hissedeceksiniz.

Çiçek Besini Olarak Faydalanabilirsiniz

Makarna suyu, içerdiği mineral ve diğer yararlı bileşenlerle bitkileriniz için besleyici bir takviye görevi görebilir. Tuzsuz suda haşladığınız makarnayı süzdükten sonra suyu soğuması için bir köşede bekletebilirsiniz. Daha sonra bitki besini olarak makarna suyunu çiçeklerinizin dibine dökebilirsiniz. Bu uygulamayı düzenli aralıklarla yaptığınızda bitkinizdeki muazzam büyümeyi siz de fark edeceksiniz.

Bulaşık Yıkamak İçin Kullanabilirsiniz

Makarna, içerdiği nişasta sayesinde zorlu kir ve lekelerin yumuşayarak daha rahat çıkmasını sağlar. Özellikle sıcak makarna suyunu döküp beklettiğiniz tencereler, yıkama sonrasında ışıl ışıl parlar. Dilerseniz makarna suyunu bir kabın içine alıp makineye dizmeden önce tüm bulaşıkları bu sudan geçirebilirsiniz.