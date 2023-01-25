Cebinizi yakmadan evinizi ısıtmanızı sağlayacak doğalgaz tasarrufu önerileriyle soğuklardan korunun!

Kış mevsimi, genellikle evlerde geçirilen zamanların artmasını sağlıyor. Dolayısıyla kışın soğuk günlerinde ısınmak için büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalabiliyor ve tasarruf yöntemleri arıyoruz. Mantolama, sıcaklık tasarrufu için en iyi yöntem olsa da tek çare değil. Elinizdeki imkânları en doğru şekilde kullanarak tasarruf edebilmeniz mümkün.

Kapı ve Pencerelere Yalıtım Yaptırın

Doğalgaz tasarrufu sağlamak için en iyi yöntem yalıtımdır. Kapı ve pencerelerin yalıtımını sağlamak, kontrolsüz hava girişinin önüne geçer.

Kombinizi Gün İçinde Kapatmamalısınız

Kombinizi gün içinde kapattığınızda eviniz neredeyse tamamen soğur. Akşam eve gelip kombinizi açtığınızda, evin ısısı istediğiniz sıcaklığa gelene kadar çok fazla yakıt tüketimi gerçekleşir. Bunun yerine kombinizi minimum sıcaklık derecesinde tüm gün çalıştırarak gün içerisinde daha az doğalgaz tüketmesini sağlayabilirsiniz.

Termostatik Vanalardan Yararlanabilirsiniz

Termostatik vanalar ya da oda termostatları evinizi ideal sıcaklıkta tutar. Bu cihazlar ideal sıcaklığa geldiğinde kendiliğinden kapanır ve ekstra enerji tüketiminin önüne geçerek tasarruf sağlar. Örneğin oda sıcaklığını 22°C'de tutmak istiyorsanız sıcaklık 23°C'ye geldiğinde cihaz ısıyı otomatik olarak düşürür. Radyatörlere takabileceğiniz termostatik vanalar sayesinde her odanızı farklı derecede ısıtarak tasarruf sağlayabilirsiniz.

Isı Yalıtım Levhaları Kullanabilirsiniz

En fazla ısı kaybı peteklerin arka kısımlarında meydana gelir. Isı kaybının önüne geçmek için ısı yalıtım levhalarından yararlanabilirsiniz. Isı yalıtım levhalarını yapı marketlerde kullanıma hazır şekilde kesilmiş olarak bulabilirsiniz.

Petekler ile Eşyalar Arasındaki Mesafeye Dikkat Edin

Koltuklar veya farklı eşyalar ile petekler arasında en az 20-25 cm’lik bir açıklığın olmasına özen gösterin. Perdeler de petekleri kapatmayacak şekilde onların üzerinde kalmalılar. Radyatörlerin önünden zemine kadar inen perdeler, ısının odaya yayılmasına engel olur.

Evinizi Günde En Az Bir Kez Havalandırın

Evinizi havalandırmadığınızda havadaki nem oranı artar ve ortamın ısıtılması güçleşir. Evi havalandırmak içerideki nem oranını dengeler ve ortamın daha hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar.

Kombi Bakımı ve Petek Temizliğini Yaptırmayı İhmal Etmeyin

Kombinizi yılda bir, peteklerinizi ise 2-3 yılda bir temizletmeniz gerekir. Peteklerinizin üst kısmı ile alt kısmı arasında çok fazla ısı farkı varsa borular kirlenmiş demektir. Bu durumda mutlaka petek temizliğini yaptırın.