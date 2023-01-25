O mesleği tercih edenler çok kazanacak! İşte, geleceğin en çok para kazandıracak meslekleri

Her geçen gün gelişen teknoloji, yaşam tarzımızdan iş yapış biçimlerimize kadar hayatımızın neredeyse her alanını etkiliyor. Dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda iş ve iş gücü üzerinde de önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. İşte, dijital dönüşümle önem kazanacak ve gelecekte en çok para kazandıracak meslekler!

Bilgi Teknolojileri (BT) Uzmanı

Çalışanların yeni teknolojilerle adapte olarak verimli bir şekilde çalışabilmeleri için yeni beceriler ve bilgiler edinmeleri gerekir. Bu sebeple kuruluşların yeni dijital teknolojileri uygulamalarına ve yönetmelerine yardımcı olabilecek BT uzmanlarına olan talebin artması bekleniyor.

Büyük Veri Uzmanı

Sadece çalışanların değil, artık kurumların da proaktif düzene geçerken üretilen veriden anlam çıkararak yüksek katma değerli ürünler sunması bekleniyor. Bu sebeple gün geçtikçe artan dijital veri ile bu verinin doğru bir şekilde işlenerek değere dönüştürülmesi için büyük veri uzmanlarına olan ihtiyaç da artıyor.

Blok Zinciri Geliştiricisi

Popülaritesi gün geçtikçe artan dağıtık mimariler sayesinde dijital dünyadaki merkezi yapı, yerini merkeziyetsizlere bırakmaya başladı. Şeffaflık ve anonimlik odağında çalışan blok zincirin işlemlerin doğruluğu ve güvenilirliği konularında sunduğu alternatif çözümlerle gelecekte sağlıktan lojistiğe birçok sektörde aktif rol oynaması bekleniyor. Bu da blok zinciri geliştiriciliğini geleceğin en parlak mesleklerinden biri hâline getiriyor.

Yapay Zekâ Uzmanı

Özellikle rutin işlerde sağladığı otomasyon ile iş süreçlerini daha verimli hâle getiren yapay zekâ, günümüzün popüler ve yenilikçi teknolojilerinden biri. Her gün girdiğimiz web sitelerindeki öneri algoritmaları ve sesli asistanlarla farkında olmadan kullandığımız yapay zekânın önümüzdeki yıllarda pek çok meslek üzerinde dönüşümü tetiklemesi bekleniyor. Bu da yapay zekâ uzmanlarına olan ihtiyacın artacağını gösteriyor.

3D Modelleme Tasarımcısı

Web 3.0 platformları ile gündemden düşmeyen metaverse, hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki önümüzdeki yıllarda da hayatımızdan çıkacağa benzemiyor. Oyun sektöründen sağlığa birçok kullanım alanı olan sanal gerçeklik teknolojileri ile dünyamızdaki her şeyin dijital ikizini dijital bir evrene taşıyoruz. Bu da 3 boyutlu modellemeye olan ihtiyacı artırıyor. Önümüzdeki yıllarda oyun ve uygulama geliştirme projelerinde çalışan ve 3 boyutlu modelleme yapan tasarımcıların maaşları, yazılımcılarınkiyle yarışacak gibi görünüyor.