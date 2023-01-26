Uyumadan önce bu yiyecekler âdeta zehir gibi! Yemeden önce iki kere düşünmelisiniz…

Sabahları uyandığınızda kendinizi yorgun ve hâlsiz hissediyor olabilirsiniz. Bunun bir sebebinin de uyku öncesinde tüketilen yiyecekler olduğunu söyleyebiliriz. Uyumadan önce tükettiğiniz besinlere dikkat ederek çok daha sağlıklı bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki, uykudan önce asla tüketilmemesi gereken gıdalar neler?

Yağlı ve Baharatlı Yiyecekler

Yağ ve baharat oranı yüksek gıdalar olan patates kızartması, hamburger, pizza gibi ürünleri tükettiğinizde vücudunuzun ağırlaştığını hissedebilirsiniz. Vücutta şişkinliğe ve hazımsızlığa sebep olan yağlı ve baharatlı yiyecekler, uyumadan önce tüketilmemesi gereken gıdaların başında geliyor.

Paketli Gıdalar

Cips, bisküvi, kraker ve benzeri paketli gıdalar yüksek yağ ve şeker oranına sahiptir. Hazır paketli gıdaların bu içeriği, sindirim sisteminin çalışmasını zorlaştırarak şişkinliğe sebep olabilir. Yağ ve şeker oranı yüksek olan bu yiyecekleri uyumadan önce tükettiğinizde uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. Bunun temel nedeni sindirim sistemi şikayetlerinin uyku problemlerine sebep olmasıdır.

Çikolata

Günün herhangi bir saati yemeyi tercih edebileceğiniz çikolata, uyumadan önce tüketilmemesi gereken yiyecekler arasında bulunuyor. Çikolatada bulunan kakao çekirdekleri kafein içerir. Özellikle bitter çikolata, içerdiği yoğun kafein sebebiyle bedeni uyararak uykunuzun kaçmasına sebep olabileceği gibi derin uykuya geçme sürecinizi de olumsuz etkileyebilir.

Kırmızı Et

Besinlerin sindirilme süreci, vücudunuzun kendisini onarması için gerekli enerjinin kullanıldığı zamanlardır. Kırmızı et, sindirilmesi uzun süren ve bu enerjinin fazlaca kullanıldığı bir yiyecek. Uyumadan önce kırmızı et tüketirseniz gece boyunca sindirim sisteminiz çalışacağı için rahat bir uyku uyuyamayabilirsiniz.

Dondurma

Şeker oranı oldukça yüksek olan dondurmayı uyumadan önce tüketirseniz insülin seviyeniz artar. İnsülin seviyesinin yüksek olması, uykuya dalmayı zorlaştırır. Bu sebeple özellikle sıcak yaz akşamlarında serinlemek için tercih edilen dondurma, uyumadan önce tüketilmemesi gereken yiyecekler arasında yer alıyor.