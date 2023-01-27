Uçak Biletlerine Servet Ödemeyin! İşte Ucuz Uçak Bileti Bulmanın 7 Farklı Yolu

Kenara ayırdığınız seyahat bütçesini en verimli şekilde kullanabilmenin yollarından biri ulaşım harcamalarını en düşük seviyede tutmak. Özellikle gezginlerin artık “Bu benim uzmanlık alanım!” dediği ucuz bilet bulma yollarını herkesin öğrenmesi şart! Sizler için sıraladığımız yedi maddeyle ucuza uçak bileti bulmanın yollarını öğrenebilirsiniz.

Farklı Siteleri ve Uygulamaları Kullanarak Arama Yapın

Birçok farklı hava yolu ve seyahat sitesi bulunuyor. Uygun fiyatlı bir uçuş gerçekleştirmek için seyahat güzergâhınızı belirledikten sonra farklı siteleri ve mobil uygulamaları taramalısınız. Hepsinin farklı fiyat ve uçuş alternatifleri sunabileceğini unutmayın.

Hava Yolu Şirketlerinin e-Bültenlerine Kaydolun

Hava yolu şirketleri ucuz bilet için kampanyalar düzenleyebiliyor. Ancak promosyonlu koltuk sayısı az olduğundan sizin için uygun olan uçak biletini hemen almanızda fayda var.

Havalimanları İçin Alternatiflere Yönelebilirsiniz

Büyükşehirlerde genelde ikinci bir havalimanı bulunabiliyor. Eğer ulaşım imkânınızın varsa hem şehrinizdeki hem yakın şehirlerdeki uçuş alternatiflerini mutlaka inceleyin.

Farklı Rotaları Deneyebileceğinizi Unutmayın

Seyahatiniz iş değil daha çok tatil amaçlı olacaksa pahalı şehirlere uçmak yerine daha düşük bütçeli destinasyonları tercih edebilirsiniz. Farklı ülkelerde şehirlerarası seyahatler çok daha uygun fiyatlı olabiliyor. Örneğin direkt olarak Paris'e uçmak yerine Fransa'da daha uygun bir kente uçtuktan sonra Paris'e aktarma yapmak daha avantajlı olabilir.

Gidiş-Dönüş Yerine Tek Yön Biletlerini Deneyin

Aynı hava yolundan gidiş-dönüş bileti almak yerine farklı şirketlerin tek yön biletlerine yönelebilirsiniz. Bu yöntem rekabetin yüksek olduğu yerlerde bütçeniz için büyük yarar sağlayabilir.

Kampanyalı Banka ve Kredi Kartlarını Kullanın

Hemen hemen herkes banka ve kredi kartı kullanıyor ve bazı bankalar biriktirilen puanları uçuş miline çeviriyor. Sizler de söz konusu banka kartlarını kullanarak mil biriktirebilir, uçuşunuzu ucuza getirebilirsiniz.

Biletinizi Erken Alarak Ucuza Getirebilirsiniz

Bazı hava yolu şirketlerinin gerçekleştirdiği kampanyalara ya da sezonlara bağlı olarak biletleri erken almak daha ucuza mâl olabiliyor. Erken dönem fırsatlarını mutlaka takip etmelisiniz.