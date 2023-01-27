Uçak Biletlerine Servet Ödemeyin! İşte Ucuz Uçak Bileti Bulmanın 7 Farklı Yolu
Uçak biletlerinin yüksek fiyatları, seyahat etmeyi sevenler için büyük bir sorun. Ancak özellikle yurt dışı seyahatleri için ucuz uçak bileti bulmak imkânsız değil! Siz de uçak biletlerine servet ödemek yerine bütçenizi tatil, alışveriş ve eğlence gibi başka aktiviteler için kullanabilirsiniz.
Kenara ayırdığınız seyahat bütçesini en verimli şekilde kullanabilmenin yollarından biri ulaşım harcamalarını en düşük seviyede tutmak. Özellikle gezginlerin artık “Bu benim uzmanlık alanım!” dediği ucuz bilet bulma yollarını herkesin öğrenmesi şart! Sizler için sıraladığımız yedi maddeyle ucuza uçak bileti bulmanın yollarını öğrenebilirsiniz.
Farklı Siteleri ve Uygulamaları Kullanarak Arama Yapın
Birçok farklı hava yolu ve seyahat sitesi bulunuyor. Uygun fiyatlı bir uçuş gerçekleştirmek için seyahat güzergâhınızı belirledikten sonra farklı siteleri ve mobil uygulamaları taramalısınız. Hepsinin farklı fiyat ve uçuş alternatifleri sunabileceğini unutmayın.
Hava Yolu Şirketlerinin e-Bültenlerine Kaydolun
Hava yolu şirketleri ucuz bilet için kampanyalar düzenleyebiliyor. Ancak promosyonlu koltuk sayısı az olduğundan sizin için uygun olan uçak biletini hemen almanızda fayda var.
Havalimanları İçin Alternatiflere Yönelebilirsiniz
Büyükşehirlerde genelde ikinci bir havalimanı bulunabiliyor. Eğer ulaşım imkânınızın varsa hem şehrinizdeki hem yakın şehirlerdeki uçuş alternatiflerini mutlaka inceleyin.
Farklı Rotaları Deneyebileceğinizi Unutmayın
Seyahatiniz iş değil daha çok tatil amaçlı olacaksa pahalı şehirlere uçmak yerine daha düşük bütçeli destinasyonları tercih edebilirsiniz. Farklı ülkelerde şehirlerarası seyahatler çok daha uygun fiyatlı olabiliyor. Örneğin direkt olarak Paris'e uçmak yerine Fransa'da daha uygun bir kente uçtuktan sonra Paris'e aktarma yapmak daha avantajlı olabilir.
Gidiş-Dönüş Yerine Tek Yön Biletlerini Deneyin
Aynı hava yolundan gidiş-dönüş bileti almak yerine farklı şirketlerin tek yön biletlerine yönelebilirsiniz. Bu yöntem rekabetin yüksek olduğu yerlerde bütçeniz için büyük yarar sağlayabilir.
Kampanyalı Banka ve Kredi Kartlarını Kullanın
Hemen hemen herkes banka ve kredi kartı kullanıyor ve bazı bankalar biriktirilen puanları uçuş miline çeviriyor. Sizler de söz konusu banka kartlarını kullanarak mil biriktirebilir, uçuşunuzu ucuza getirebilirsiniz.
Biletinizi Erken Alarak Ucuza Getirebilirsiniz
Bazı hava yolu şirketlerinin gerçekleştirdiği kampanyalara ya da sezonlara bağlı olarak biletleri erken almak daha ucuza mâl olabiliyor. Erken dönem fırsatlarını mutlaka takip etmelisiniz.