Elektrikli Peugeot 308 Türkiye’de

Volkan DEMİRKUŞAK

Fransız marka elektrikli model ailesini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3008’i bu sayfalarda okumuştunuz. Bu hafta da dünya lansmanı İspanya’da yapılan 2024 ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelecek E-208 ve geçtiğimiz hafta 1 milyon 565.000 TL’lik fiyatla satışa sunulan E-308 ile tanıştık. 156 HP’lik yeni elektrikli motorlarla donatılan E-308 400 km’yi aşan menziliyle geliyor.

Test sürüşü sırasında en dikkat çekici özellik birleşik 15,1 kWsa/ km’lik enerji tüketimi ve sessiz iç mekan oldu. Peugeot 3D i-Cockpit ile donatılmış üst düzey iç mekânı, 156 HP’lik elektrikli motorunun sağladığı performansa eşlik eden 0 emisyonlu sürüş özellikleri ve 400 km’nin üzerine (WLTP) ulaşabilen menziliyle yeni Peugeot. Yeni nesil batarya ve motorla donatılan 308 270 Nm tork üretiyor.

Oldukça sessiz ve keyifi bir sürüş vadeden E-308’de ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 km, birleşik olarak da 410-413 km arasında menzil sağlıyor.

Maksimum hız ise 170 km/s ile sınırlandırılmış. Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW’lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0’dan yüzde 80’e5 saatte tamamlanıyor.

E-208 2024 başında geliyor

Lansmanda bizi bekleyen bir diğer yenilikse yaklaşık 400 km menzil sunan B Segmenti elektrikli model E-208 oldu. Bence lansman rengi olarak seçilen yeşil çok çekici.

2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olması beklenen ve Fransa’da B segmentinin en çok satılan üyesi olan E-208’İn menzili yapılan iyileştirmelerle makyajla birlikte 38 km artmış. Makyajlı Peugeot E-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarak yüzde 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor.

Ev tipi şarjla değişmekle birlikte 100 km’de 50 TL’nin altında bir şarjlanma gerçekten çok ekonomik. 2019’dan günümüze 110 bin adetten fazla üretilen Peugeot 208 115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor. 51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya. Yeni marka logusu, şık ızgara ile B segmentinde elektirkli bir otomobil isteyenlere sıkı bir alternatif olacaktır.