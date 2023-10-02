En çok satan Çinli BYD de Türkiye pazarına girdi

Bünyesinde Toyota ve lexus gibi markaları barındıran ALJ Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Çinli BYD markasına çok güvendiklerini ve heyecanlandıklarını ifade ederken, yurtdışından Türkiye’ye katılan BYD Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Brian Yang da Türkiye’nin marka açısından çok büyük ve önemli bir pazar olduğuna dikkat çekti. Şu ana kadar 5 milyondan fazla elektrikli otomobil satış adediyle lider olan BYD, kasım ayından itibaren C Segmenti SUV Atto 3 ile pazarda yer alacak.

Çin vergisi olsa da fiyatları düşük tutmayı planlayan marka, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD Seal ve BYD Han ardından da 2024’de BYD Seal U, BYD Tang ve BYD Dolphin gibi markanın diğer modellerini sunacak. Aslında bir batarya üreticisi olarak 1995’te kurulan marka, şu anda 600 binden fazla çalışan 90 bine yakın mühendis çalışıyor.

Bozkurt, “dünyayı soğutmayı hedefleyen” markadan emin

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek, “25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha gerçekleştirdi.

Genç ve dinamik bir yapıya sahip Türk halkı teknolojik yeniliklere her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çok açık. Bu bağlamda; dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin geniş ürün gamıyla farklı müşteri kitlesine hitap eden elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz.

Dünyayı 1 santigrat derece soğutma hedefiyle yola çıkan marka, 2022 yılında yaptığı atakla elektrikli araç sektöründeki 1 milyon 860 milyon adet satışla global pazar lideri olmayı başardı.

2023’ün ilk 8 ayında da gerçekleşen 1 milyon 780 bin adetlik satışı ile liderliğini koruyor. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan ilk global modelimiz BYD Atto 3, 18 ayda sadece 500 bin adet üretildi ve Avrupa’nın önde gelen pazarlarında en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi” dedi.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, 8 yıl / 200 bin km garanti sunan tek marka olarak öne çıkacaklarını söyleyerek, dijital bayilik sistemini oluşturduklarını, temsilciyle müşterinin dijital ortamda konuştuğu platformla müşterinin sadece teslimat için bayiye geldiği bir sistem kurduklarını ifade etti.

Atto 3 ile pazara sıkı giriş yapmayı planladıklarını dile getiren Ergun, teknolojik özellikler, güvenlik ve tasarımla müşteriyi şaşırtmayı hedefle diklerinin de altını çizdi. Euro NCAP testinden 5 yıldız alan BYD Atto 3, 150 kW gücü ve 310 Nm tork değeriyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7,3 saniyede tamamlıyor.

BYD Atto 3, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 420 km, şehir içinde ise 565 km menzil sunuyor. BYD Atto 3, yüksek verimliliğiyle birlikte 15,6 kWh/100 km enerji tüketimiyle de dikkat çekiyor. BYD Atto 3, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.