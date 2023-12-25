Endüstriyel robot sayısı ‘yapay zekâ’ ile artıyor

Dünya çapında kurulan yeni endüstriyel robot sayısı, 2021'de 526 bin iken geçen yıl 553 bine çıktı. 2023 verilerinde ise bu sayının 622 bine, faaliyette olan toplam robot sayısının da 4,5 milyonun üzerine ulaşması bekleniyor. Bölgelere göre geçen yıl faaliyete geçen robotların yüzde 73'ü Asya'da, yüzde 15'i Avrupa'da ve yüzde 10'u Amerika'da yer aldı.

Çin ise, 2022’de 290 bin 258 adetlik yıllık kurulumla sanayi robotlarında dünyanın en büyük pazarı olmaya devam ediyor. Mevcut durumda kullanılan endüstriyel robotların yüzde 80'i otomotiv, elektronik, metal ve makine sanayisinde hizmet veriyor.

''Yeni açılım yaratmak şart’'

Yapay zekânın ise daha hızlı programlama, gelişmiş bakım ve daha verimli otomasyona neden olması bekleniyor. Robotların yaygınlaşması ekonomik ve sosyal bazı sorun ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Robotların fabrikalarda vergi ödeyen insanların yerini almasının devletlerin vergi kayıplarına neden olacağı, bunun da ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, yapay zekâ teknolojilerindeki son gelişmelerin üretim robotlarının etkilerinden çok daha şaşırtıcı bir seviyeye gelmiş durumda olduğunu söyledi.

Saltoğlu, olumlu taraftan bakıldığında üretkenlik artışı olacağını vurgulayarak, "Beyaz yakalılar eskiden çok uğraşarak yaptıkları işleri çok daha kolay yapabilecek. Konunun istihdam kaybı boyutu mutlaka oluşacak. En önemli değişim ve hazırlık ise eğitim sisteminde olmalı. Zira artık bilgiye erişmek o kadar kolay olacak. Bu konuda yaratıcılık geliştiren bir yeni açılım yaratmak şart gibi" değerlendirmesinde bulundu.