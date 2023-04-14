Escar’ın aracı 2023'ün ikinci yarısında yollarda

Birol BOZKURT

Türkiye’nin en eski filo kiralama şirketlerinden biri olan Escar 2001 yılında kurulan bir şirket.

Ancak şirketin tecrübesi daha eskilere dayanıyor. Şirketin kuruluşundan bu yana Genel Müdürlüğünü yapan Nora Karakaş, iş hayatına üniversite yıllarında başlamış daha sonra Türkiye’nin ilk filo kiralama şirketlerinden birinde yıllarca önemli pozisyonlarda çalışmış bir isim. 2001 krizi Nora Karakaş için bir dönüm noktası olmuş, şirketin şuanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Efrayim Kebudi ile Escar’ı bu kriz ortamında birlikte kuran Nora Karakaş, sektörde en büyük güçlerinin müşterileri ve en yüksek sözleşme yenileme oranları olması ile övünüyor.

Kontrolmatik ile iş birliğiyle hayata geçirecekleri “Mint” projesinde sona geldiklerini söyleyen Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, yılın ikinci yarısında üretime başlayacaklarını söyledi. Karakaş, “Mobilite araç paylaşım modeli ile eşzamanlı olarak, batarya üretimi ve şarj istasyon kurulumu, sonrasında da mobilite araç üretimi planlıyoruz. Üretimini yapmayı planladığımız araçlarımız iki kişilik olacak ve yüzde yüz elektrikli sistemle çalışacak.

Araçlarımız saatlik araç paylaşım ekosistemine sunulacak ve kurumsal şirketler de odak noktamızda yer alacak. 2023 yılı ikinci yarısından itibaren çalışmalarımızın altyapısını tamamlamış olmayı ve pilot bölgelerde araçlarımızın dolaşmaya başlamasını hedefliyoruz” diye konuştu. 2021 Temmuz ayında halka açılan şirket Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Escar, 2022 yılında net karını yüzde 74,3 artırarak 453,6 milyon TL’ye çıkardı.

Yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz

Faaliyet karını yüzde 91,65 artışla 484,5 milyon TL’ye çıkaran Escar’ın faaliyet kar marjı da yüzde 66,7 olarak gerçekleşti. Escar, aynı dönemde 726,2 milyon TL hasılat elde etti. Şirket borsada Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Uzun bir aradan sonra 2022’de büyüme göstererek 242 bin araca ulaşan Türkiye filo kiralama şirketlerinin 2023 yılından beklentisi büyük.

Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, 2023’te yeni yatırımlarla büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Escar’ın 2022 yıl sonu verilerine ilişkin bilgiler paylaşan Karakaş, “2021 yılında başarılı bir halka arz gerçekleştirmekle birlikte, halka arzdan elde ettiğimiz geliri doğru bir şekilde kullanarak ödenen faiz giderlerini azalttık ve karlılığımızı artırdık” dedi.

2022’yi başarılı bir finansal sonuçla geride bıraktıklarını kaydeden Karakaş sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sene 2021’e göre adetsel olarak yüzde 20, net satışlarda da yüzde 64 oranında bir büyüme gösterdik ve 2023 yılında da büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Filomuzda bulunan toplam 4 bin 727 aracımızla hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Borsaya girmemizle birlikte gerek sermayemizin artması gerekse yatırımcılarımızın desteğiyle yeni yatırım alanlarına da giriyoruz."