Filo kiralama sektörü 2023’ten umutlu

Üretimde olumlu seyreden gelişmelerle 2022 yılını bir önceki yıla göre daha iyimser bir tabloyla noktalayan otomotiv endüstrisine, araç kiralama sektörü de katıldı. Otomotiv üretiminin yüzde 10’unu domine eden araç kiralama sektörü, 2017’den itibaren yaşanan daralmaya 2022’de son verdi. Yeni yıla büyük beklentilerle başlayan sektör, toplam araç parkındaki rakamları yükseltmeyi hedefliyor.

Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, filo kiralama sektörünün geleceğini değerlendirdi. Kiralanan araç sayısından ziyade hizmette farklılaşmanın önemini belirten Karakaş; “Ürettiği vergi miktarıyla ülkemizin en önemli sektörleri arasında yer alan filo araç kiralama sektörü, son yıllarda bazı sorunlar nedeniyle daralma yaşıyordu. 2023 yılı itibariyla rüzgar artık tersine döndü. Araç satın almak yerine kiralamanın kurumlar için avantajı eskisinden de fazla. Yükselen operasyon maliyetlerinden kaçınmak isteyenler ve araç tedariğinde sorun yaşayanlara çözümü kiralama şirketleri sunuyor. Zamanın gerekliliklerini ve müşterisinin ihtiyaçlarını iyi analiz eden filo kiralama şirketleri için 2023 yılı yelkenlerin doldurulduğu ve hızla ilerlendiği bir yıl olacak’’ dedi.

“Sektörünün büyümesinden daha fazla bir büyüme hedefliyoruz”

Filo kiralama şirketlerinin sahip olduğu araç sayısıyla değil satış sonrası hizmet kalitesini artırarak fark yaratabileceklerini belirten Karakaş; “Borsaya açılan ilk filo kiralama şirketi olarak düzenli olarak sektörün üzerinde büyüme rakamlarına sahibiz. 2022 yılında yüzde 87 büyüyerek 494 milyon TL ciroya ulaştık. Son 4 yılın toplamına baktığımızda da yüzde 30’un üzerinde bir büyüme performansı göstererek aktif büyüklüğümüzü 4,9 milyar TL’ye ulaştırdık. Bu başarımızı müşterilerimize sorunsuz hizmet veren 4.650 adet aracımızla gerçekleştirdik. Yeni projelerle, iş birlikleriyle ve Escar bünyesinde faaliyet gösterecek yeni markalarla 2023 yılında kiralama sektörünün büyümesinden daha fazla bir büyüme hedefliyoruz” ifadesini kullandı.